Ракетный удар по дачам под Днепром взбесил украинцев: нашли "стратегический" объект

В сети в шутку предполагают, что внутри была химлаборатория и генерал НАТО

Российские военные в понедельник, 18 апреля, совершили еще один ракетный удар по Днепропетровской области, — во второй раз уничтожили дачные дома под Днепром.

Фото с места событий показал руководитель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.

Отмечается, что новый взрыв слышали около 12:15 жители Днепра и пригородов, — вскоре после этого власти проинформировали, что россияне попали ракетой по дачным домам в Днепровском районе области. К счастью, никто вследствие удара не пострадал.

Стоит заметить, что в комментариях украинцы сильно возмутились очередному "стратегическому удару" россиян, — ведь их пропаганда утверждает, что обстрел ведется только по важным военным и стратегическим объектам, но как правило страдают мирные жители и жилые здания.

Читайте также: Категория Блоги/мнения путину не выгоден ядерный удар по Украине, но шизофреники логикой не руководствуются Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш специально для "Телеграфа" оценил шансы, нанесет ли россия ядерный удар по Украине

Некоторые в шутку предположили, что внутри дачных домов была база националистов "Азова", химическая лаборатория, базировался генерал НАТО, и там же готовилось знаменитое "нападение на Беларусь".

Стоит заметить, что первый ракетный удар по Днепропетровщине совершили утром по инфраструктурному объекту и железной дороге, пострадало два человека.

Как сообщал "Телеграф", также ракеты ударили по четырем объектам во Львовской области, погибло много людей.