Ракеты, которыми ударили по Львову, предназначались другому городу - депутат

Ракеты предназначались Ивано-Франковщине, отметили в вгорсовете

Управляемые ракеты, которыми россияне ударили по Львову, предназначались Ивано-Франковской области, но в последний момент изменили направление.

Об этом заявил депутат горсовета Андриан Гутник.

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"Я думаю, что это было предупреждение для многих львовян и лиц специально перемещенных, которые сейчас во Львове, чтобы не пренебрегали сигналами воздушной тревоги. Возможно, Львов был расслаблен в этом плане. Насколько мы понимаем, что официальных данных от львовской военной администрации пока нет, известно, что визуально в Ивано-Франковской области, когда долетали ракеты, они летели в одном направлении. На блокпостах есть информация, что видели, как они повернули в направлении Львова", — сказал депутат.

"Это были управляемые ракеты, летевшие в одном направлении, воздушная тревога предупреждала летящие ракеты в сторону западной Украины и они были направлены в Ивано-Франковск, но в последний момент были возвращены в направлении Львова", — добавил он.

Гутник добавил, что на подъезде во Львов, когда утром начались взрывы, поступления поездов в город были приостановлены. Однако после отмены тревоги поезда продолжили движение в город.

Как сообщал "Телеграф", в результате ракетных ударов российских оккупантов по Львову погибли шесть человек, еще 11 пострадали. Среди пострадавших есть ребенок.