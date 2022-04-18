Укр

Россияне ударили по Киеву и Львову: фото и детали

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Дым над Львовом сегодня утром Новость обновлена 18 апреля 2022, 09:14
Дым над Львовом сегодня утром

Судя по снимкам с места событий, присутствуют значительные повреждения

Утром в понедельник, 18 апреля, российские военные нанесли ракетные удары не только по Днепропетровской, но еще по Киевской и Львовской области.

Эту информацию подтверждают официальные представители региональной власти.

Отмечается, что "прилеты" во Львове услышали около 8:30, — прогремела сразу серия взрывов, после чего над городом поднялся дым.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил о предварительно четырех ракетных ударах, в то время как мэр Львова Андрей Садовой написал о пяти.

Дым над Львовом
Дым над Львовом

Примерно в то же время слышали взрывы и в Киеве, а местные ресурсы писали о ракетном обстреле области, однако официальной информации пока нет.

Дым над Киевом
Дым над Киевом

Стоит заметить, что утром 18 апреля сирены звучали по всей территории Украины, и слышали взрывы в Николаеве, Днепропетровской, Киевской, Львовской областях.

Как можно судить по картам боевых действий, российские военные не могут добиться ощутимых успехов на линии фронта, и, возможно, потому решились на ракетные обстрелы издали.

Карта боевых действий Украина 18.04.2022
Карта боевых действий Украина 18.04.2022

Как сообщал "Телеграф", по данным Генштаба ВСУ, оккупанты могут рискнуть попробовать выйти на админграницы Херсонской области.

Теги:
#Киев #Львов
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