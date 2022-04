Росвойска постоянно атакуют: свежие карты боев в Украине

Армии россии приходится несладко не только из-за ВСУ и регулярных частей, но и партизанов

Украинские военные уже более 50 дней держат оборону украины, включая героическое противостояние значительно превосходящим силам в Мариуполе. Портовый город на юго-востоке Украины стал одним из символов стойкости и красной линией в переговорах с москвой.

Аналитики The Institute for the Study of War считают, что последний оплоты сопротивления украинских защитников в Мариуполе падут на следующей неделе, но российским силам это дорого обойдется. Отметим, что предсказания по захвату города в течение недели звучали и ранее, но в этот раз воинов враг зажал на заводе "Азовсталь", захватив остальную часть города.

Основные боевые действия в Украине происходят на востоке — россияне "кошмарят" и поливают огнем Донетчину, Харьковщину, Луганщину. В Херсонской области также отмечены боестолкновения, а в Запорожской области на борьбу с захватчиками вышли партизаны.

Карта боевых действий в Украине на 18 апреля

Мариуполь

Эксперты считают, что Мариупольский порт полностью захвачен, что ослабляет сопротивление в городе — украинские военные заблокированы на заводе "Азовсталь" и, вероятно, нескольких небольших очагах. Цель россиян — заставить украинских военных капитулировать, но судя по отказу от российского ультиматума, украинцы будут стоять до последнего. В россии уже распространяют фейки о супероборудованных убежищах, чтобы объяснить свое медленное продвижение.

Согласно прогнозу экспертов — захват Мариуполя завершат через неделю.

Карта боев в Мариуполе на 18 апреля

Харьковская, Донецкая и Луганская область

Накопление сил армии рф продолжается на Изюмщине. Атаки россиян продолжаются, но им не удалось оккупировать ни одну территорию. У армии рф есть проблемы — некачественные призывники из ОРДЛО, низкий моральный дух, проблемы со снабжением. Оккупанты пытаются заставить украинцев мобилизовываться на подконтрольных рф территориях. Харьков продолжают обстреливать, снаряды попали в центр города — есть погибшие и раненые. Окраины находятся под постоянными обстрелами с начала войны. Контратак украинская армия не проводит, утверждают эксперты.

Атаки на Северодонецк, Попасную, Рубежное не останавливаются. Последний город они превращают в руины, что дало повод сравнить бои с 2014 годом, когда украинские войска освободили город от боевиков.

Карта боевых действий на востоке Украины на 18 апреля

Запорожская и Херсонская область

Российские оккупанты в Токмаке Запорожской области были уничтожены благодаря работе партизанов — украинцы на оккупированных территориях передали данные разведки артиллерии. (Отметим, что точное количество "200"-ых среди россиян и ущерб, нанесенный вагонам с боеприпасами уточняется). На Херсонщине бои продолжаются в Александровке, существенного изменения расклада нет.

Карта боевых действий на юге Украины на 18 апреля

Как сообщалось ранее, в Чернобаевке украинская артиллерия снова успешно отработала по российским складам боеприпасов. Тем временам на оккупированных частях Херсонской и Запорожской области похищают украинцев, есть сведения о пытках и шантаже.