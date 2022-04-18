Укр

ВСУ уничтожили позиции РСЗО и обновленные склады с боеприпасами оккупантов в Чернобаевке: подробности

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Чернобаевка-16
Чернобаевка-16

Оккупанты вновь обустроили свои склады в Чернобаевке и поплатились за это

Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям реактивной артиллерии и новым складам с боеприпасами российских войск в Чернобаевке (Херсонская область).

Об этом написал в ночь на понедельник, 18 апреля, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Чернобаевка — 16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновлённых им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке", — написал он.

Арестович отметил, что судя по длительной детонации, "16-й эпизод сериала "Чернобаевка" таки состоялся".

Он также прокомментировал оправданные сомнения касательно того, что вражеские войска могли 16 раз в течение полутора месяцев попасть под удар украинских войск в одной и той же локации.

"Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля "операцией" генерала Дворникова", — написал Арестович.

Ранее сообщалось, что российскую армию в атаке на Украину возглавил генерал Александр Дворников. Аналитики The Institute for the Study of War изучили его карьеру и достижения и отметили, чем угрожает его назначение Украине.

Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков объяснял, почему аэродром в Чернобаевке имеет стратегическое знание для обеих воюющих сторон.

Теги:
#Украина #Россия #Война #ВСУ #Чернобаевка
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