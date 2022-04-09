В россии полетели головы из-за провала наступления на Украину: известно имя нового важного генерала рф

Российской армией вторжения будет командовать новый генерал

В россии решили сменить командующего вторжением в Украину и назначили на этот пост генерала, который уже отметился во время войны в Сирии.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на свои источники на Западе.

По информации издания, речь идет об Александре Дворникове.

"У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии", — говорит собеседник издания.

Как сообщается, предыдущее руководство российской армии отметилось плохой координацией действий своих подразделений, что и привело к его отстранению. На Западе считают, что Дворников обладает большим опытом управления и координацией войсками, а потому ожидается, что оккупанты начнут действовать более слаженно.

Вместе с тем, как сообщает 24 канал, в россии отправили в СИЗО начальника 5-й службы ФСБ Сергея Беседу. По данным журналистов именно он отвечал за информирования кровавого диктатора владимира путина о политической ситуации в Украине накануне вторжения.

5-я служба ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей) входит в Департамент оперативной информации и выполняет функцию внешней разведки и отвечает за попытки удержания бывших республик СССР в сфере влияния россии.

Как сообщалось ранее, накануне журналисты сообщили о задержании заместителя директора Росгвардии Романа Гаврилова. Впрочем, причины его задержания остались неизвестными, хотя уже были озвучены версии со сливом информации и расточительной тратой топлива.