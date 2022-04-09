У росії полетіли голови через провал наступу на Україну: відоме ім’я нового важливого генерала рф

Російською армією вторгнення командуватиме новий генерал

У росії вирішили змінити командувача вторгненням в Україну та призначили на цю посаду генерала, який вже відзначився під час війни в Сирії.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на свої джерела на Заході.

За інформацією видання, йдеться про Олександра Дворнікова.

"У цього конкретного командира є великий досвід російських операцій у Сирії", — говорить співрозмовник видання.

Як повідомляється, попереднє керівництво російської армії відзначилося поганою координацією дій своїх підрозділів, що й призвело до його усунення. На Заході вважають, що Дворніков має великий досвід управління та координації військ, а тому очікується, що окупанти почнуть діяти більш злагоджено.

Разом з тим, як повідомляє 24 канал, у росії відправили до СІЗО начальника 5-ї служби ФСБ Сергія Бесєду. За даними журналістів, саме він відповідав за інформування кривавого диктатора володимира путіна про політичну ситуацію в Україні напередодні вторгнення.

5-а служба ФСБ (Служба оперативної інформації та міжнародних зв’язків) входить до Департаменту оперативної інформації та виконує функцію зовнішньої розвідки та відповідає за спроби утримання колишніх республік СРСР у сфері впливу росії.

Як повідомлялося раніше, напередодні журналісти повідомили про затримання заступника директора Росгвардії Романа Гаврилова. Втім, причини його затримання залишилися невідомими, хоча вже були озвучені версії зі зливом інформації та марнотратством палива.