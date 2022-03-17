Заступника голови путінської Росгвардії затримала ФСБ? Про що повідомили у мережі

РосЗМІ у свою чергу повідомляють, що Гаврилова нібито було звільнено

Журналіст-розслідувач із Bellingcat Христо Грозєв повідомив про затримання заступника директора Росгвардії Романа Гаврилова.

Про це, посилаючись одразу на три незалежні джерела, він повідомив на своїй сторінці у Твіттері.

"Три незалежні джерела повідомляють, що заступника начальника Росгвардії (підрозділи внутрішньої армії РУ, яка зазнала колосальних втрат в Україні) генерала Романа Гаврилова затримала ФСБ. Гаврилов також раніше працював у ФСТ, службі безпеки Путіна", — йдеться у повідомленні Грозєва.

При цьому причина затримання незрозуміла, зазначає Грозєв: за словами одного джерела, його було затримано управлінням військової контррозвідки ФСБ за "витік військової інформації, що спричинив загибель людей", а два інших кажуть, що це було "марнотратство палива".

У той же час російські ЗМІ повідомляють про те, що Гаврилова було звільнено, відзначаючи, що його нібито звільнив особисто директор Федеральної служби військ національної гвардії росії Віктор Золотов.

"Заступника директора Росгвардії Романа Гаврилова було звільнено. Звільнено з невідомих причин, не виключено, компрометуючим", — пише ЗМІ, посилаючись на власні джерела.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що кілька літаків у росії вилетіли у бік бункера путіна.