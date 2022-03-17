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Дивна історія: кілька літаків у рф вилетіли в напрямку бункера путіна

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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російський літак Новина оновлена 17 березня 2022, 15:17
російський літак

Наразі достеменно невідомо, яка ціль російської авіації

Більше півдесятка російських літаків майже одночасно вилетіли в бік бункера, де може перебувати президент країни-агресора володимир путін.

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Про це у четвер, 17 березня, на своїй сторінці в соцмережі написав шеф-редактор порталу "Rusjev" Віталій Рождаєв.

"З Москви купа бортів рвонуло в бункер ху*ла. Що там відбувається незрозуміло, але може бути як хороша новина (здох чи здохне), так і нічого доброго…Трохи пізніше ще штук п'ять у тому ж напрямі", — йдеться в тексті публікації.

Карта, на якій позначено переміщення російських літаків
Карта, на якій позначено переміщення російських літаків

Варто відзначити, що наразі достеменно невідомо, точне місце знаходження кривавого лідера росії, хоча раніше у Міністерстві внутрішніх справ України повідомляли, що бункер розташований на Уралі. Водночас російський блогер і політолог Валерій Соловей оприлюднював інформацію про те, що путінский бункер знаходиться на Алтаї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час виступу на Генасамблеї ООН український посол в ООН Сергій Кислиця виступив на засіданні ООН, де запропонував агресору путіну послідувати прикладу Адольфа Гітлера та покінчити із життям у бункері.

Теги:
#Україна #Росія #Літак #Війна #Бункер
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