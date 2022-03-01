Бояться? Російський професор повідомив про втечу сім’ї Путіна до бункеру на Алтаї

Соловей упевнений, що сім’я Путіна вже перебуває за межами російської столиці

Російський політолог та історик Валерій Соловей заявив, що президент РФ Володимир Путін після повномасштабного вторгнення його військ в Україну вирішив сховатися у бункері. Як повідомляє "Телеграф", про це Соловей, раніше затриманий у Москві, розповів у ролику на його Ютуб-каналі у понеділок, 28 лютого.

За словами російського історика, російський президент виїхав із Москви в минули вихідні.

"Я повідомляю вам про те, що у вихідні дні сім’я президента Путіна була евакуйована в спеціальний бункер, підготовлений на випадок ядерної війни. Цей бункер знаходиться на території республіки Алтай", — заявив Соловей.

За його словами, путінське укриття – ціле підземне місто, обладнане за останнім словом науки та техніки.

Соловей зазначає, що план Путіна щодо підкорення України провалився. Нібито глава РФ збирався заявити про перемогу вже у неділю, 27 лютого. Проте стратегічних цілей росіяни до цього часу не досягнули. Більше того, сили військ Путіна дуже виснажені.

Кількість загиблих з боку Російської Федерації вже оцінюється у кілька тисяч.

Нагадаємо, посол України виступив на засіданні ООН і запропонував Путіну наслідувати приклад Адольфа Гітлера — вчинити "традиційний" варіант самогубства в бункері.