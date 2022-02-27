Понад 4 тисячі солдатів і багато військової техніки: втрати Росії на четвертий день війни
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Українські захисники продовжують знищувати противника
Війна між Росією та Україною триває вже четвертий день, і попри жорстокий наступ російських окупантів, українські захисники: армія та тероборона мужньо обороняють свою країну та відбивають усі атаки ворогів, і війська загарбників продовжують зазнавати великих втрат.
Заступник міністра Міноборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Фейсбуці назвала попередню сумарну кількість втрат ворога за три доби війни — 24,25 та 26 лютого. За її даними, на ранок неділі 27 лютого у противника такі втрати:
- особовий склад — орієнтовно 4300 (уточнюється)
- літаки — 27
- вертольоти — 26
- танки — 146
- бойові броньовані машини — 706
- гармати — 49
- гради — 4
- автомобільна техніка — 30
- цистерни — 60
Також знищено один ЗРК БУК, два БПЛА ОТР та два ворожі кораблі.
Ганна Маляр зазначає, що ця інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки зараз її вкрай складно отримувати після боїв, які велися вночі. Також точну кількість втрат можна буде отримати лише після завершення бою, а деякі бої бувають вкрай тривалі в часі.
Зазначимо, що до ранку 27 лютого ситуація у Києві та Харкові залишається напруженою, російські загарбники намагаються за будь-яку ціну зайти до міст. Противник прорвався до міста, але ЗСУ вибивають ворога та зачищають місто.
Також у ніч на 27 лютого противник обстріляв житлові будинки в Харкові, через що загинула жінка похилого віку. Крім того, росіяни встигли влаштувати вибух на одному з газопроводів, а у Василькові на нафтобазі триває пожежа.
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