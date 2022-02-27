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Пожежа на нафтобазі у Василькові продовжується, але частину палива вдалось врятувати

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Поблизу об'єкта все ще гаряче, але не все так страшно Новина оновлена 27 лютого 2022, 07:28
Поблизу об'єкта все ще гаряче, але не все так страшно

Нафтобазу прицільно обстріляли російські окупанти

Загроза виливу нафтопродуктів у Василькові, що на Київщині, поки відсутня. Тим більше, що працівники місцевої нафтобази, у яку вночі 27 лютого поцілили російські війська, встигли вивезти частину резервуарів.

Так інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на заяви пресслужб ДСНС України та компанії KLO.

Обнадійливі дані щодо контрольованої екологічної ситуації на об'єкті надала спікер рятувальної служби Вікторія Рубан. Вона підкреслила, що снаряд справді пошкодив один із резервуарів із напрофтопродуктами, тому там досі палає пожежа. Однак вважати, що може відбутися виток небезпечних речовин, поки немає підстав.

Підкріплює це переконання і коментар київської мережі АЗС KLO, яка і є власницею пошкодженої нафтобази. Представники фірми заявили, що одразу після влучання снаряду в резервуар місцеві робітники не розгубилися, а почали вивозити пальне.

"За лічені хвилини […] нам вдалось врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом, — зазначили в KLO. — Російська ракето, йди…"

На підтвердження своїх слів вони додали відео, на якому машини із паливом і справді рятують.

У мережі заправок обіцяють: врятовані дизель та газ підуть на потреби військових, бійців ТРо, медиків та інших київських служб.

Нагадаємо, ніч із 26 на 27 була доволі важкою для низки українських міст, зокрема столиці та Харкова. Однак на ранок неділі ситуація лишається контрольованою українською владою, а в Міноборони переконують, що ніхто нікому здаватися не буде.

Теги:
#Україна #Київ #Пожежа #Росія #Війна #Васильків #Нафтобаза
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