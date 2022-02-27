По Василькову, де ЗСУ добу б’ються з російським десантом, завдали ракетного удару (фото та відео)

Під Києвом упали балістичні ракети.

Російські війська не припиняють обстрілу України. Так у місті Васильків неподалік Києва був чутний потужний вибух.

Кадри події були оприлюднені у мережі.

Згідно з попередньою інформацією, по місту було завдано удару балістичними ракетами. Варто зазначити, що у цьому районі продовжуються бої за місцевий аеропорт.

Втім, варто враховувати, що там також є нафтобаза.

Згодом мер міста Наталія Баласинович оприлюднила підтвердження того, що нафтобаза потрапила під удар.

Нагадаємо, напередодні мешканців Києва закликали сховатися у сховищах через те, що звуки стрілянини вже чути і в Оболонському районі Києва, а також у напрямку Бучі та Гостомелю.

Крім того, в місті була введена комендантська година до ранку 28 лютого через зачистки вулиць від диверсантів. Влада столиці попередила, що виходити в цей час на вулиці заборонено, крім випадків, коли треба сховатися в притулку або за наявності спеціальної перепустки.

Обстрілам також піддаються й інші українські міста, серед яких Харків, Запоріжжя та Балаклія.