По Василькову, де ЗСУ добу б’ються з російським десантом, завдали ракетного удару (фото та відео)
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Під Києвом упали балістичні ракети.
Російські війська не припиняють обстрілу України. Так у місті Васильків неподалік Києва був чутний потужний вибух.
Кадри події були оприлюднені у мережі.
Згідно з попередньою інформацією, по місту було завдано удару балістичними ракетами. Варто зазначити, що у цьому районі продовжуються бої за місцевий аеропорт.
Втім, варто враховувати, що там також є нафтобаза.
Згодом мер міста Наталія Баласинович оприлюднила підтвердження того, що нафтобаза потрапила під удар.
Нагадаємо, напередодні мешканців Києва закликали сховатися у сховищах через те, що звуки стрілянини вже чути і в Оболонському районі Києва, а також у напрямку Бучі та Гостомелю.
Крім того, в місті була введена комендантська година до ранку 28 лютого через зачистки вулиць від диверсантів. Влада столиці попередила, що виходити в цей час на вулиці заборонено, крім випадків, коли треба сховатися в притулку або за наявності спеціальної перепустки.
Обстрілам також піддаються й інші українські міста, серед яких Харків, Запоріжжя та Балаклія.
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