Киянам до понеділка заборонили виходити з дому: місто готується до вуличних боїв та бомбардувань

У столиці продовжуються зачистки диверсійних груп.

На тлі повномасштабного вторгнення Росії, влада Києва прийняла рішення ввести комендантську годину на півтори доби.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

"Для захисту мешканців і їх безпеки ми вимушено запровадили відсьогодні — з 17:00 комендантську годину. Яка триватиме до 28 лютого, 08:00 години ранку", — написав він.

Міський голова наголосив, що у цей час буде заборонено пересування містом пішки або на особистому транспорті без спеціальних перепусток буде заборонено.

Якщо такі будуть виявлені, їх сприйматимуть як російських диверсантів.

Єдиним винятком із цього правила є переміщення до найближчих укриттів у разі оголошення повітряної тривоги.

"Я прошу всіх зберігати витримку. І залишатися вдома чи в укриттях", — додав він.

Кличко зазначив, що усі об’єкти критичної інфраструктури продовжують працювати. Громадський транспорт зупинено, а станції метро працюють лише як укриття.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 26 лютого російські війська почали штурмувати Київ, через що на вулицях міста почалися перестрілки. На ранок стало відомо, що ЗСУ відстояли місто, проте зачистка столиці від диверсійних груп триває, а тому в деяких районах жителі продовжують слухати постріли.