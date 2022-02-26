Киевлянам до понедельника запретили выходить из дома: город готовится к уличным боям и бомбардировкам

В столице продолжаются зачистки диверсионных групп.

На фоне полномасштабного вторжения России, власти Киева приняли решение ввести комендантский час на полторы сутки.

Об этом проинформировал мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

"Для защиты жителей и их безопасности мы вынужденно ввели с сегодняшнего дня — с 17:00 комендантский час. Который продлится до 28 февраля, 08:00 часов утра", — написал он.

Городской глава подчеркнул, что в это время будет запрещено передвижение по городу пешком или на личном транспорте без специальных пропусков будет запрещено.

Если таковые будут обнаружены, то их будут воспринимать как российских диверсантов.

Единственным исключением из этого правила, является перемещение к ближайшим укрытиям в случае объявления воздушной тревоги.

"Я прошу всех сохранять выдержку. И оставаться дома или в укрытиях", — добавил он.

Кличко отметил, что все объекты критической инфраструктуры продолжают работать. Общественный транспорт остановлен, а станции метро работают только как укрытия.

Как сообщалось ранее, в ночь на 26 февраля российские войска начали штурмовать Киев из-за чего на улицах города завязались перестрелки. К утру стало известно, что ВСУ отстояли город, однако зачистка столицы от диверсионных групп продолжается, а потому в некоторых районах жители продолжают слушать выстрелы.