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Война – день 3: хроники борьбы за Украину (обновляется)

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Автор
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Российские войска продолжают атаковать Украину Новость обновлена 26 февраля 2022, 01:03
Российские войска продолжают атаковать Украину

Борьба Украины продолжается

Объявленная российским президентом Владимиром Путиным Украина война длится уже третий день. Украинские воины дают отпор врагу, бои ведутся во многих регионах и городах Родины. Обстановка в Украине и мире стремительно меняется: делаются новые заявления, вводятся санкции против агрессора, оказывается поддержка Украинскому государству.

В этом материале "Телеграф" собирает и публикует всю важную и проверенную информацию об отпоре российскому врагу за 26 февраля:

00:54 Силы ПВО ВСУ сбили ИЛ-76 с вражеским десантом на борту в районе Василькова (Киевская обл.), сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и назвал это местью украинцев за Луганск 2014.

00:14 Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на начало суток субботы, 26 февраля:

Регулярные войска ВС РФ ведут наступательные деяния. Силы обороны Украины сдерживают врага.

К этому времени противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Не имея достаточных сил, он вынужден ввести в бой дополнительные подразделения вторых эшелонов и резервов.

Враг не оставляет попыток оцепить столицу Украины. Силы обороны Киева держат позиции. Национальная гвардия Украины охраняет и защищает Вышгородскую ГЭС, аэропорты и другую важную инфраструктуру.

Кроме того, в Киеве взяты под усиленную охрану все мосты, объекты центральных теплосетей и другие объекты критической инфраструктуры, на дорогах установили блокпосты.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к гражданам нашей страны. Президент предупредил, что ночь на 26 февраля будет сложнее дня. В частности, он предупредил военных о том, что Россия задействует все доступные ему силы, чтобы сломить сопротивление.

"Этой ночью они пойдут на штурм", — сказал он и заявил, что Украина должна выстоять, поскольку ее судьба решается именно сейчас.

События первого и второго дней войны вы можете просмотреть в нашем материале "Война: Путин ввел войска в Украину, Россия наносит масштабные удары, ВСУ героически держат оборону".

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