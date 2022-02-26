Вторжение России: ВСУ отчитались о сбитых за день "птичках" врага

Противовоздушная оборона Украины продолжает наносить потери авиации, бронетехнике и живой силе противника.

За третий день российского вторжения в Украину украинская авиация и силы противовоздушной обороны лишили противника минимум 11 вертолетов и 7 самолетов, а также нанесла удары по колонная вражеских войск и состав с ГСМ.

Об этом в субботу, 26 февраля, вечером сообщают в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Согласно информации, в течение текущих суток российские оккупационные войска потеряли: по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, 2 штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом оккупантов, помимо сбитого Ил-76 МД в начале суток над Васильковом (Киевская обл.).

"Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1", — отмечается в сообщении.

Кроме этого фронтовой бомбардировщик украинских Воздушных Сил Су-24М одним заходом разгромил колонну из 20 единиц военной техники.

"Молниеносно отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса Байрактар ​​ТВ-2, который уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами", — говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что украинская ПВО сбила над Черным морем российский истребитель.