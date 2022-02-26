Месть за Луганск-2014: ВСУ сбили транспортник с российскими десантниками на борту, а также два истребителя и вертолет
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 3545
Два вражеских самолета были сбиты украинскими пилотами и средствами ПВО.
Российские войска потеряли в небе над Украиной еще два самолета. На этот раз один штурмовик был сбит над Калиновкой, что в Винницкой области, а транспортный Ил-76 с десантниками был уничтожен силами ПВО в районе Василькова под Киевом.
Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов на своей странице в Фейсбук.
По его словам, украинские летчики смогли подбить российский Су-25.
Эту же информацию подтверждает Командование ВВС Украины. В их сообщении отмечено, что российский Су-25 был подбит украинским Су-27. Пилота оккупантов в настоящее время ищут.
В свою очередь о сбитии транспортного Ил-76 с десантниками сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Это месть за Луганск 2014", — написал он.
Вместе с тем в ВВС ВСУ сообщили, что еще один самолет Су-25 и вертолет были уничтожены в зоне ООС.
Стоит отметить, что согласно неподтвержденной информации еще один самолет был сбит над Черкассами во время вечернего налета.
Как сообщалось ранее, днем 25 февраля в небе над нашей страной был сбит новейший российский истребитель Су-35.
Всего за первые два дня вторжения Россия потеряла около 15 летательных аппаратов.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ночь на 26 февраля будет самой сложной, поскольку в это время оккупанты готовятся бросить на штурм все свои силы, чтобы сломить сопротивление украинских защитников.
- Дата публикации
-
- Категория
-