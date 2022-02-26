Эта ночь будет тяжелее дня: Зеленский обратился к украинцам (видео)

Глава государства заявил, что многие города Украины продолжают находиться под ударами России

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к гражданам нашей страны.

Соответствующее видео было опубликовано на его официальной странице в Фейсбук.

По его словам, он провел ряд переговоров с лидерами стран Запада и договорился о предоставлении Украине новой помощи и поддержки.

"Наша главная цель завершение этой бойни. Потери врага очень серьезные, это сотни убитых солдат, которые перешли нашу границу, пришли на нашу землю. К сожалению, имеем потери и мы", — сказал президент.

Он напомнил, что оккупационные войска обстреляли из реактивной артиллерии детский садик в Ворзеле (Киевская область), а также жилые дома в Ахтырке (Сумская область).

"Что это за война против украинских детей? Кто они? Они тоже "неонацисты"? Или солдаты НАТО?", — спросил Зеленский.

Вместе с тем он заявил, что предстоящая ночь будет более сложной, чем день. В частности он предупредил военных о том, что Россия задействует все доступные ей силы, чтобы сломить сопротивление.

"Этой ночью они пойдут на штурм", — сказал он и заявил, что Украина должна выстоять, поскольку ее судьба решается именно сейчас.

Как сообщалось ранее, Россия начала военное вторжение по всем направлениям ранним утром 24 февраля, после чего в Украине было введено военное положение.

В пятницу, 25 февраля, российские войска начали масштабную наступательную операцию на Киев, после чего в город вошли военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Мэр города Виталий Кличко призвал жителей города без особой надобности не покидать свои дома, поскольку Киев вступил в фазу обороны.