ВСУ заходят в Киев: что происходит в городе

Столица Украины готовится к обороне.

Формирования вооруженных сил Украины заходят в Киев. Город готов отражать нападение российских оккупантов, которые 24 февраля вторглись на территорию Украины.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко в Facebook.

Денисенко отметил, что в городе Киев раздали 18 тысяч автоматов всем желающим оборонять город от российских оккупантов. Кроме того, в столице были обнаружены и обезврежены все диверсионные группы захватчиков. Также в МВД заявили о входе в Киев техники ВСУ. В министерстве отметили, что украинцам не стоит снимать и публиковать видео в сеть с передвижением украинской техники.

"Сейчас в город Киев заходит украинская военная техника для того, чтобы сдерживать оборону. Обращаюсь ко всем киевлянам, ко всем тем, кто сейчас находится в Киеве, пожалуйста, не снимайте эту технику, не снимайте передвижение нашей техники. Это нужно для чтобы мы сохранили наш город", — заявил Денисенко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, чтобы киевляне не покидали без надобности свои дома, ведь город вступил в фазу обороны. В столице накануне уничтожили группу российских диверсантов.