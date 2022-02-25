Вторжение России в Украину: украинские летчики отчитались о количестве сбитой российской авиации

В ВВС ВСУ отчитались о количестве сбитой российской авиации.

Украинская авиация успешно вышла из-под первого удара российских войск и нанесла противнику серьезный ущерб.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ в Фейсбук.

Отмечается, что во время воздушного боя украинские Су-27 смогли сбить два Су-30 СМ. Кроме того бомбардировщики и штурмовики ВВС несколько раз совершали налеты на вражеский десант в районе аэропорта Гостомель (Киевская область) и невредимыми вернулись на места базирования

"Украинские Силы обороны, включая авиацию, танки и артиллерию, не позволяют врагу осуществить свой замысел и успешно уничтожают оккупантов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительной информации в течение первых суток полномасштабного военного вторжения было уничтожено около 15 российских летательных аппаратов, десятки крылатых ракет "Калибр", а также ракеты из установок "Искандер".

Как сообщалось ранее, после начала вторжения в Украине было введено военное положение, а в ночь на 25 февраля объявлена всеобщая мобилизация.

По официальным данным, за один день Украина потеряла 137 человек, еще более 300 были ранены.

Согласно предварительной информации, с российской стороны погибли около 400 военнослужащих.