Минус "сушка": Украинские ПВО сбили над морем российский истребитель

Украинские зенитчики отправили на дно моря российский истребитель

Вечером в субботу, 26 февраля, в ходе отражения российского вторжения в Украину в акватории Черного моря близ берегов Украины был сбит российский истребитель.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на своей странице в соцсети Фейсбук.

"В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ. МИЛОСТИ ПРОСИМ В АД!!!", — говорится в опубликованном сообщении.

Вместе с тем спикер общественного штаба Национального сопротивления Сергей Братчук в 15:49 субботы опубликовал на своей странице в Фейсбук видео, в котором сообщил, что о Одесском небе украинские военные сбили вражеский самолет.

Пока неясно, речь идет об одном и том же вражеском самолете.

Ранее также сообщалось, что в акватории Черного моря корабль Черноморского флота РФ сбил свой же военный самолет.