Укр

Минус "сушка": Украинские ПВО сбили над морем российский истребитель

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
622
Российский Су-30СМ Новость обновлена 26 февраля 2022, 18:46
Российский Су-30СМ

Украинские зенитчики отправили на дно моря российский истребитель

Вечером в субботу, 26 февраля, в ходе отражения российского вторжения в Украину в акватории Черного моря близ берегов Украины был сбит российский истребитель.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на своей странице в соцсети Фейсбук.

"В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ. МИЛОСТИ ПРОСИМ В АД!!!", — говорится в опубликованном сообщении.

Вместе с тем спикер общественного штаба Национального сопротивления Сергей Братчук в 15:49 субботы опубликовал на своей странице в Фейсбук видео, в котором сообщил, что о Одесском небе украинские военные сбили вражеский самолет.

Пока неясно, речь идет об одном и том же вражеском самолете.

Ранее также сообщалось, что в акватории Черного моря корабль Черноморского флота РФ сбил свой же военный самолет.

Теги:
#Украина #Одесса #Россия #Черное море #ПВО #Война #Истребитель
Бранденбургские ворота в Германии на днях подсветили в цвета Украины
Политика
Германия передумала по поводу вооружения для Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Бранденбургские ворота в Германии на днях подсветили в цвета Украины
Германия передумала по поводу вооружения для Украины
Дата публикации
Категория
Самые первые российские пленные в Украине
Отец оккупанта, попавшего в плен в Украине: "Почему сыновья олигархов не служат?"
Дата публикации
Категория
Военные РФ бьют по мирным гражданам
На трассе Изюм-Харьков войска РФ обстреляли пассажирский автобус: есть погибший, много раненых
Дата публикации
Категория
Дорожные знаки по всей стране будут демонтированы
Запутать оккупанта - "Укравтодор" демонтирует дорожные указатели
Дата публикации
Категория
Российские военные
На Ровенщине за каждого убитого оккупанта платят 50$