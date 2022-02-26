Укр

В Черном море русский корабль уничтожил собственный боевой самолет

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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РФ начала воевать против себя Новость обновлена 26 февраля 2022, 17:13
РФ начала воевать против себя

Корабль ЧФ "дружеским выстрелом" уничтожил собственный боевой самолет

В акватории Черного моря корабль Черноморского Флота России попал в свой же военный самолет.

Указанную информацию на своей странице в соцсети разместил пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Публикации ВМС ВС Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, как бойцы ВСУ сбили транспортный самолет, на борту которого находились российские десантники, два истребителя, а также военный вертолет. Кроме того, днем 25 февраля украинские защитники уничтожили новейший российский истребитель Су-35. Также стоит отметить, что только за первые двое суток вторжения на украинские территории российские кафиры потеряли около полутора десятков летательных аппаратов.

Напомним, что несмотря на жесткое и неожиданное нападение со стороны страны-агрессора, во время упорных боев украинские герои дали мощный отпор российским фашистам, ведь только за двое суток мы уничтожили более трех тысяч вражеских оккупантов и сотни единиц их военной техники.

Теги:
#Украина #Россия #Літак #Війна
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