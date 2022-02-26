Тысячи солдат и сотни единиц техники: потери России после вторжения в Украину

Боевые действия продолжаются

Вторжение России в Украину продолжается третий день. Российским оккупантам противостоит украинская армия и тероборона, и войска захватчиков несут потери.

В Офисе президента сообщают, что за два дня атаки РФ потеряла свыше 3,5 тысячи солдат погибшими и почти две сотни пленными.

В Минобороны чуть менее оптимистичны в оценке, но называют предварительную цифру в 3000 убитых врагов. Об этом сообщила замминистра Анна Маляр. Согласно ее данным, на 6 утра субботы 26 февраля в технике у противника также значительные потери:

боевые бронированные машины — 536,

танк — 102,

автомобили — 17

пушки — 15,

самолеты — 14,

вертолеты — 8.

Также уничтожен один ЗРК БУК.

В Минобороны также сообщают о передислокации врага в приграничье с Украиной. Российские войска продолжают авиаудары по аэродромам, украинским защитникам. "Горячо" на востоке, севере Киевщины, авиаудары были в районе Сум, Полтавы, Мариуполя. С черноморской акватории захватчики стреляют крылатыми ракетами.

Согласно оперативной сводке, украинские войска узнали, где находятся танки в районе Шумского и "Грады" возле Косевщины. В районе Южного и Одессы противник применял авиацию, по аэродрому Озерное и гражданским в Киевской области.

На Слобожанщине ВСУ врага остановили, Харьковскую область обороняют, а в Ахтырке идут городские бои. На юге близ Коблево огнем защитников Украины уничтожены катера противников и до 20 врагов из ДРГ.

Один из уничтоженных самолетов врага — военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с десантом российских оккупационных войск на борту.

Как отмечают в Минобороны, управляют тактической авиацией с Беларуси и окупированного Крыма. Вблизи белорусского города Мозырь обнаружены батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного военного округа России, которые могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что одна из самых неспокойных ночей Украине была в Киеве, где враг штурмовал Киев.