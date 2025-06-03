Потеряла брата на войне и стала психологом: где сейчас певица Лавика из "Фабрики звезд"

Девушка быстро стала популярной после "Фабрики звезд 3", но вскоре исчезла из публичного пространства

В "Фабрике звезд" она появилась как свежее дыхание — стильная, красивая и с трендовыми песнями. Певица Лавика, которая была замужем за одним из братьев Борисенко, быстро стала популярной благодаря поп звучанию и образу "легкой" артистки. Однако с течением времени она изменила направление своей деятельности.

Девушка почти исчезла из медиапространства, но недавно стало известно, что она во второй раз вышла замуж. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас певица Лавика и чем она занимается.

Что известно о певице Лавике

Настоящее имя артистки – Любовь Юнак. Она принимала участие в третьем сезоне "Фабрики звезд". ПОзже была одной из участниц Национального отбора на Евровидение, но тогда нашу страну на песенном конкурсе представила Джамала и привезла победу.

Владимир Борисенко был в браке с Лавикой

Певица сотрудничала со многими исполнителями, в том числе снялась в клипе Кузьмы Скрябина, а также с Андреем Пасечником — генпродюсером компании Moon Records.

Лавика также была телеведущей на телеканале М1. Однако в это время она занималась в любимом направлении – психологии. На пике своей популярности девушка внезапно исчезла из медиапространства. Однако в 2022 году певица дала интервью телеканалу "Дом", в котором рассказала о том, что решила вернуться в карьеру артистки. Вместе с Егором Келейниковым она создала группу Bulling.

Где сейчас певица Лавика

В 2024 году певица сообщила, что ее брат погиб на войне. Он защищал нашу страну с первых дней полномасштабного вторжения.

"Защищал страну по личному желанию с первых дней полномасштабного вторжения и ни разу не пожалел об этом. Терял собратьев, плакал. Падал духом и поднимался снова. Когда имел отпуск – тянуло назад, потому что "мои ребята без меня – как я могу отсыпаться в шелках", — поделилась певица.

В мае 2025 года Лавика вышла замуж. Ее избранником стал мужчина, по имени Дмитрий Вознюк, и он саунд-продюсер. Девушка делилась милыми фото со свадьбы в соцсетях.

На своей странице в Инстаграм Лавика делится сборами на нужды ВСУ. В "шапке" ее профиля указано, что она кризисный терапевт, психолог, арт-терапевт, то есть она продолжает развиваться в любимом направлении.

В последние годы Лавика продолжает строить карьеру певицы. За три года Великой войны артистка выпустила более 40 песен, которые были в составе трех альбомов.

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