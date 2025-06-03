Втратила брата на війні і стала психологинею: де зараз співачка Лавіка з "Фабрики зірок"

Дівчина швидко стала популярною після "Фабрики зірок 3", але згодом зникла з публічного простору

У "Фабриці зірок" вона з’явилася як свіже дихання — стильна, красива і з трендовими на той час піснями. Співачка Лавіка, яка була одружена з одним із братів Борисенків, швидко стала популярною завдяки поп звучанню і образу "легкої" артистки. Однак з часом вона змінила напрям своєї діяльності.

Дівчина майже зникла з медіапростору, але нещодавно стало відомо, що вона вдруге вийшла заміж. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз співачка Лавіка і чим вона займається.

Що відомо про співачку Лавіку

Справжнє ім’я артистки — Любов Юнак. Вона брала участь у третьому сезоні "Фабрики зірок". Згодом була однією з учасниць Нацвідбору на Євробачення, але тоді нашу країну на пісенному конкурсі представила Джамала і привезла перемогу.

Володимир Борисенко був у шлюбі з Лавікою

Співачка співпрацювала з багатьма виконавцями, зокрема знялася у кліпі Кузьми Скрябіна, а також з Андрієм Пасічником — генпродюсером компанії Moon Records тощо.

Лавіка також була телеведучою на телеканалі М1. Проте в цей час вона займалася в улюбленому напрямку — психології. На піку своєї популярності дівчина раптово зникла з медіапростору. Проте у 2022 році співачка дала інтерв’ю телеканалу "Дім", у якому розповіла про те, що вирішила повернутися до кар’єри артистки. Разом із Єгором Келейніковим вона створила гурт Bulling.

Де зараз співачка Лавіка

У 2024 році співачка повідомила про те, що її брат загинув на війні. Він боронив нашу країну з перших днів повномасштабного вторгнення.

"Захищав країну по особистому бажанню з перших днів повномасштабного вторгнення і жодного разу не пошкодував про це. Втрачав побратимів, плакав. Падав духом і підіймався знову. Коли мав відпустку – тягнуло назад, бо "мої хлопці без мене – як я можу відсипатись у шовках", — поділилася співачка.

У травні 2025 року Лавіка вийшла заміж. Її обранцем став чоловік, на ім’я Дмиро Вознюк, і він є саунд-продюсером. Дівчина ділилася милими фото з весілля у соцмережах.

На своїй сторінці в Інстаграм Лавіка ділиться зборами на потреби ЗСУ. У "шапці" її профілю вказано, що вона кризовий терапевт, психолог, арт-терапевт, тобто вона продовжує розвиватися в улюбленому напрямку.

За останні роки Лавіка продовжує будувати кар’єру співачки. За три роки великої війни артистка випустила понад 40 пісень, які були у складі трьох альбомів.

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