Вже давно не гастролює в Україні: куди зникла скрипалька-киянка Асія Ахат і як виглядає

Співачка була неймовірно популярною у 2000-х, але тепер не живе і не виступає в Україні

Асія Ахат — українська співачка та скрипалька, яка була неймовірно популярною на початку 2000-х. Згодом усе це зійшло нанівець, а сама співачка зникла з медійного простору. Як виявилося, вона почала будувати своє життя та кар’єру у США, але ніколи не забувала про Україну.

"Телеграф" розповість, куди зникла Асія Ахат, чим вона тепер займається та як підтримує Україну за кордоном.

Асія Ахат — що про неї відомо

Українська співачка та скрипалька Асія Ахат народилася 3 червня 1965 року у Києві, зараз їй 59 років. Вона почала навчатися грі на скрипці з п’яти років та була однією з наймолодших солісток Національної філармонії України. На початку 2000-х Асія здобула широку популярність не лише як віртуозна скрипалька, а й як співачка.

За свою кар’єру Асія Ахат випустила вісім альбомів та близько 30 окремих відео. Вона виступала на одній сцені з такими виконавцями як Роберт Плант, Марк Нопфлер, Жан-Люк Понті та П’єр Бланшар.

Згодом Асія Ахат зникла з українського шоу-бізнесу та медійного простору. А у 2023 році стало відомо, що артистка живе та будує кар’єру в США. Як виявилося, там вона ще 2021 року стала першою українкою у суддівській команді престижної премії "Греммі".

Зазначимо, що у 2000 році вже відома на той момент скрипалька вийшла заміж за успішного бізнесмена Ігоря Баленка. На той час в подружжя було по дитині від попередніх відносин, а невдовзі з’явився спільний син Філіп.

З початку повномасштабної війни також стало відомо, що Асія Ахат, живучи за кордоном, підтримує Україну та українців. Скрипалька брала участь у безлічі концертів та благодійних виступів на підтримку українців, а фото та відео публікувала у своєму Instagram. Там співачка також повідомляла шанувальникам, що час від часу навідується до Києва і дуже любить своє рідне місто.

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