Уже давно не гастролирует по Украине: куда пропала скрипачка-киевлянка Ассия Ахат и как выглядит

Певица была невероятно популярна в 2000-х, но теперь не живет и не выступает в Украине

Ассия Ахат — украинская певица и скрипачка, которая была невероятно популярна в начале 2000-х. Со временем все это сошло на нет, а сама певица пропала из медийного пространства. Как оказалось, она начала строить свою жизнь и карьеру в США, но никогда не забывала об Украине.

"Телеграф" расскажет, куда пропала Ассия Ахат, чем она теперь занимается и как поддерживает Украину за границей.

Ассия Ахат — что о ней известно

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат родилась 3 июня 1955 года в Киеве, сейчас ей 59 лет. Она начала учиться игре на скрипке с пяти лет и была одной из самых молодых солисток Национальной филармонии Украины. В начале 2000-х Ассия получила широкую известность не только, как виртуозная скрипачка, но и как певица.

За свою карьеру Ассия Ахат выпустила восемь альбомов и около 30 отдельных видео. Она выступала на одной сцене с такими исполнителями, как Роберт Плант, Марк Нопфлер, Жан-Люк Понти и Пьер Бланшар.

Со временем Ассия Ахат пропала из украинского шоу-бизнеса и медийного пространства. А в 2023 году стало известно, что артистка живет и строит карьеру в США. Как оказалось, там она еще в 2021 году стала первой украинкой в судейской команде престижной премии "Грэмми".

Отметим, что в 2000 году уже известная на тот момент скрипачка вышла замуж за успешного бизнесмена Игоря Баленко. К тому времени у обоих супругов было по ребенку от предыдущих отношений, а вскоре появился совместный сын Филипп.

С начала полномасштабной войны также стало известно, что ассия Ахат, живя за границей, поддерживает Украину и украинцев. Скрипачка принимала участие во множестве концертов и благотворительных выступлений в поддержку украинцев, а фото и видео публиковала в своем Instagram. Там же певица сообщала поклонникам, что время от времени наведывается в Киев и очень любит свой родной город.

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