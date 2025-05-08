Закохалася у молодшого на 18 років чоловіка: куди зникла 49-річна співачка Lama та як виглядає

На піку кар’єри Lama на 10 років раптово зникла зі сцени

Українська співачка Lama, як і Асія Ахат, була справжньою зіркою 2000-х років, але раптово для всіх перестала давати концерти та взяла тривалу творчу паузу. Зараз артистка продовжує займатися улюбленою справою, підтримує українську армію і давно перебуває в романтичних стосунках із чоловіком, молодшим за неї на 18 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає 49-річна співачка Lama і що відомо про її особисте життя. Ми дізналися деякі деталі.

Співачка Lama — що відомо про її кар’єрний шлях та життя

Українська артистка Lama (Наталія Деньків — справжнє ім’я) народилася 14 грудня 1975 року в Івано-Франківську в артистичній родині, тому не дивно, що вона змалку мріяла стати відомою. Але спочатку Наталія активно займалася балетом, потім хотіла стати фігуристкою, а згодом знайшла себе в музиці.

Lama у молодості

На початку 1990-х років дівчина співала у групі "Магія", а у 2005 році заснувала гурт Lama. Через рік Наталія випустила перший альбом "Мені так треба", і він приніс їй великий успіх та популярність. А 2007 року артистка отримала премію MTV Europe Music Awards у категорії "Кращий український виконавець".

А після виходу третього альбому Lama раптово перестала давати концерти та зникла зі сцени. У 2023 році співачка пояснила, що їй стало не комфортно в шоубізнесі, вона нервувала через концерти, могла ночами не спати, а на тлі цього у неї з’явилися проблеми зі здоров’ям. А остаточно з колії її вибила смерть батька у 2012 році. Через це співачка пішла на 10 років у затишшя.

У 2022 році Lama почала поступово повертатися до улюбленої справи, співачка випустила трек "Сильні люди" та активно підтримувала українську армію, а також збирала кошти для потреб людей, які постраждали від російської агресії.

Співачка Lama на 10 років пропала зі сцени

Зараз Lama займається творчістю та благодійністю. На своїй сторінці в Instagram вона ділиться робочими та особистими моментами й не перестає дивувати молодим зовнішнім виглядом, адже їй у 49 років вдається виглядати на 25.

Як виглядає зараз співачка Lama

Невдалий шлюб і роман із чоловіком, молодшим на 18 років

В інтерв’ю Славі Дьоміну українська співачка Lama зізналася, що була у шлюбі. У 18 років дівчина закохалася в хлопця, який майже одразу зробив їй пропозицію руки та серця. Але їхній шлюб тривав лише рік.

Після розлучення Lama була у стосунках зі своїм продюсером, але незабаром вони розлучилися, тому що сильно занурювалися в роботі, забуваючи про особисте життя.

Співачка Lama була у шлюбі

А на початку 2024 року артистка вперше показала свого обранця Романа, який молодший за неї на 18 років. Але, як розповіла співачка в інтерв’ю Rostyslove Production, різниця у віці між ними не відчувається, бо на духовному рівні вони знаходяться на одній хвилі.

Співачка Lama та її коханий Роман

Відомо, що Lama познайомилася з Романом під час відпочинку на Херсонщині. Це сталося влітку 2016 року, коли вона пила каву на березі моря, яку їй привезла подруга з Канади.

"Кава була з ваніллю та горіхом. Він сидів поруч і, можна сказати, прийшов на цей аромат, а вже на тлі кави у нас почалася розмова", — розповіла Lama.

При знайомстві Роман не знав, що перед ним українська співачка, про це через кілька днів їх спілкування, розповіли друзі. Проте пара досі разом, Роман переїхав до Києва і через рік стосунків зробив артистці пропозицію. Але весілля вони не зіграли й поки що не планують.

Lama живе з чоловіком, молодшим за неї на 18 років

В інтерв’ю "Люкс ФМ" за 2025 рік Lama зізналася, що не планує народжувати дітей, бо завжди боялася процесу пологів. Зараз її влаштовує життя в гармонії із собою та коханим. Спочатку Роман не поділяв її поглядів, але згодом перейшов її бік.

Співачка Lama підтримує Україну

При цьому співачка зазначила, що не перериватиме вагітність, якщо раптом вона настане, якщо не буде для цього жодних медичних показань.

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