Назвала себе "утриманкою" і не з’являється на публіці: як змінилася екссолістка "ВІА Гри" Вінницька і де вона зараз

Артистка присвятила себе іншому виду діяльності

Українська співачка Олена Вінницька, як і Віра Брежнєва, була однією з найяскравіших учасниць жіночого гурту "ВІА Гра". Після виходу з колективу артистка розвивала сольну кар’єру і навіть була телеведучою, але з початком повномасштабної війни Олена зникла зі всіх соціальних мереж.

Торік Вінницька вперше за два роки вийшла на зв’язок та розповіла деякі подробиці свого життя. "Телеграф" вирішив дізнатися, де зараз співачка та чим займається.

Олена Вінницька — що про неї відомо

Українська артистка Олена Вінницька (справжнє ім’я — Ольга) народилася 1974 року в Києві, де закінчила середню школу та здобула освіту в Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв.

З дитинства Олена захоплювалася різними видами творчої діяльності, писала вірші, пісні та у 1993 році разом з іншими музикантами організувала свій рок-гурт "Останній єдиноріг". Після розпаду колективу Вінницька деякий час працювала страховим агентом, але потім пішла навчатись у театральну школу. Після Олена була репортером новин та вела програму "Фан-клуб" на телеканалі "Інтер".

Олена Вінницька змалку захоплювалася творчістю

Але у 2000 році Олену Вінницьку запросили до групи "ВІА Гра" і разом із Надією Грановською вони стали її першими учасницями. Завдяки колективу Олена здобула популярність, але через три роки пішла з "ВІА Гри", вирушивши в сольне плавання.

Олена Вінницька стала популярною завдяки "ВІА Грі"

Проте через 10 років артистка заявила, що "емоційно вигоріла" та взяла творчу паузу. У 2019 році Олена в інтерв’ю розповіла про психологічні проблеми, які виникли через роботу та проблеми з чоловіком Сергієм Большим. Щоб пережити складний етап, Вінницька навіть проходила лікування у психічній лікарні.

Олена Вінницька будувала сольну кар’єру

У 2021 році співачці стало краще і вона повернулася на екрани, але тільки в якості ведучої. Олена вела програму "Зоряний шлях" та брала участь у проєкті "Маска", але її повернення до медійного простору було короткостроковим.

Олена Вінницька була ведучою програми "Зоряний шлях"

Де зараз Олена Вінницька та чим займається

Коли розпочалася повномасштабна війна, екссолістка "ВІА Гри" підтримала Україну, побажала громадянам сили та мужності. На своїй сторінці в Instagram співачка публікувала відео з ракетними ударами по українських містах і навіть зачитала вірш із натяком на війну, розпочату росіянами.

Як змінилася Олена Вінницька

З України Олена Вінницька не виїжджала, разом із мамою вона залишилася у Києві та присвятила себе волонтерській діяльності. Про це артистка розповіла у програмі "Ранок Марафон", з’явившись в інформаційному просторі через два роки.

Олена Вінницька зараз займається волонтерством

За словами Вінницької, наразі вона займається програмою психологічної допомоги військовослужбовцям, які повернулися із зони бойових дій. Її фонд створив програму під назвою "Нова перспектива" і спрямована вона на українських ветеранів.

Проте від свого благодійного фонду вона нічого не отримує. Олена назвала себе "утриманкою", оскільки останнім часом перебуває на забезпеченні свого чоловіка і живе досить скромно.

Співачка Олена Вінницька назвала себе "утриманкою"

"У мене змінилася більшість харчових пріоритетів. Я купую дуже прості речі ", — зізналася артистка, зазначивши, що це може бути менш як 30-40 тисяч гривень на місяць.

Також співачка розповіла, що її чоловік Сергій Большой служить у ТрО, він виводить поранених військових із "жовтої" зони (друга лінія фронту). Музикант був у "Добробаті", потім пішов у Територіальну оборону та займається медичною допомогою.

Олена Вінницька разом із чоловіком

Раніше "Телеграф" розповідав, що Олена Вінницька жорстко пройшлася колишньою колегою з "ВІА Гри". Де зараз Сєдокова і що говорить про війну.