Назвала себя "содержанкой" и не появляется на публике: как изменилась экс-солистка "ВИА Гры" Винницкая и где она сейчас

Артистка посвятила себя другому роду деятельности

Украинская певица Алена Винницкая, как и Вера Брежнева, была одной из самых ярких участниц женской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива артистка развивала сольную карьеру и даже была телеведущей, но с началом полномасштабной войны Алена пропала из всех социальных сетей.

В прошлом году Винницкая впервые за два года вышла на связь и рассказала некоторые подробности своей жизни. "Телеграф" решил узнать, где сейчас певица и чем занимается.

Алена Винницкая — что о ней известно

Украинская артистка Алена Винницкая (настоящее имя — Ольга) родилась в 1974 году в Киеве, где окончила среднюю школу и получила образование в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

С детства Алена увлекалась разными видами творческой деятельности, писала стихи, песни и в 1993 году вместе с другими музыкантами организовала свою рок-группу "Последний единорог". После распада коллектива Винницкая некоторое время работала страховым агентом, но потом ушла учиться в театральную школу. После Алена была репортером новостей и вела программу "Фан-клуб" на телеканале "Интер".

Алена Винницкая с детства увлекалась творчеством

Но в 2000 году Алену Винницкую пригласили в группу "ВИА Гра" и вместе с Надеждой Грановской они стали ее первыми участницами. Благодаря коллективу Алена приобрела известность и популярность, но через три года ушла из "ВИА Гры", отправившись в сольное плавание.

Алена Винницкая стала популярной благодаря "ВИА Гре"

Однако спустя 10 лет артистка заявила, что "эмоционально выгорела" и взяла творческую паузу. В 2019 году Алена в интервью рассказала о психологических проблемах, которые возникли из-за работы и проблем с мужем Сергеем Большим. Чтобы пережить сложный этап, Винницкая даже проходила лечение в психической больнице.

Алена Винницкая строила сольную карьеру

В 2021 году певице стало лучше и она вернулась на экраны, но только в качестве ведущей. Алена вела программу "Звездный путь" и участвовала в проекте "Маска", но ее возвращение в медийное пространство было краткосрочным.

Алена Винницкая была ведущей программы "Звездный путь"

Где сейчас Алена Винницкая и чем занимается

Когда началась полномасштабная война, экс-солистка "ВИА Гры" поддержала Украину, пожелала гражданам силы и мужества. На своей странице в Instagram певица публиковала видео с ракетными ударами по украинским городам и даже зачитала стих с отсылкой к войне, начатой россиянами.

Как изменилась Алена Винницкая

Из Украины Алена Винницкая не выезжала, вместе с мамой она осталась в Киеве и посвятила себя волонтерской деятельности. Об этом артистка рассказала в программе "Утро Марафон", объявившись в информационном пространстве спустя два года.

Алена Винницкая сейчас занимается волонтерством

По словам Винницкой, сейчас она занимается программой психологической помощи военнослужащим, которые вернулись из зоны боевых действий. Ее фонд создал программу под названием "Новая перспектива" и направлена она на украинских ветеранов.

Но от своего благотворительного фонда она ничего не получает. Алена назвала себя "содержанкой", поскольку в последнее время находится на обеспечении своего мужа и живет довольно скромно.

Певица Алена Винницкая назвала себя "содержанкой"

"У меня поменялось большинство пищевых приоритетов. Я покупаю очень простые вещи", — призналась артистка, отметив, что это может быть меньше 30-40 тысяч гривен в месяц.

Также певица рассказала, что ее супруг Сергей Большой служит в ТрО, он выводит раненых военных из "желтой" зоны (вторая линия фронта). Музыкант был в "Добробате", затем пошел в Территориальную оборону и занимается медицинской помощью.

Алена Винницкая вместе с мужем

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Алена Винницкая жестко прошлась по бывшей коллеге по "ВИА Гре". Где сейчас Седокова и что говорит о войне.