Назвала себя "содержанкой" и не появляется на публике: как изменилась экс-солистка "ВИА Гры" Винницкая и где она сейчас
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Артистка посвятила себя другому роду деятельности
Украинская певица Алена Винницкая, как и Вера Брежнева, была одной из самых ярких участниц женской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива артистка развивала сольную карьеру и даже была телеведущей, но с началом полномасштабной войны Алена пропала из всех социальных сетей.
В прошлом году Винницкая впервые за два года вышла на связь и рассказала некоторые подробности своей жизни. "Телеграф" решил узнать, где сейчас певица и чем занимается.
Алена Винницкая — что о ней известно
Украинская артистка Алена Винницкая (настоящее имя — Ольга) родилась в 1974 году в Киеве, где окончила среднюю школу и получила образование в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.
С детства Алена увлекалась разными видами творческой деятельности, писала стихи, песни и в 1993 году вместе с другими музыкантами организовала свою рок-группу "Последний единорог". После распада коллектива Винницкая некоторое время работала страховым агентом, но потом ушла учиться в театральную школу. После Алена была репортером новостей и вела программу "Фан-клуб" на телеканале "Интер".
Но в 2000 году Алену Винницкую пригласили в группу "ВИА Гра" и вместе с Надеждой Грановской они стали ее первыми участницами. Благодаря коллективу Алена приобрела известность и популярность, но через три года ушла из "ВИА Гры", отправившись в сольное плавание.
Однако спустя 10 лет артистка заявила, что "эмоционально выгорела" и взяла творческую паузу. В 2019 году Алена в интервью рассказала о психологических проблемах, которые возникли из-за работы и проблем с мужем Сергеем Большим. Чтобы пережить сложный этап, Винницкая даже проходила лечение в психической больнице.
В 2021 году певице стало лучше и она вернулась на экраны, но только в качестве ведущей. Алена вела программу "Звездный путь" и участвовала в проекте "Маска", но ее возвращение в медийное пространство было краткосрочным.
Где сейчас Алена Винницкая и чем занимается
Когда началась полномасштабная война, экс-солистка "ВИА Гры" поддержала Украину, пожелала гражданам силы и мужества. На своей странице в Instagram певица публиковала видео с ракетными ударами по украинским городам и даже зачитала стих с отсылкой к войне, начатой россиянами.
Из Украины Алена Винницкая не выезжала, вместе с мамой она осталась в Киеве и посвятила себя волонтерской деятельности. Об этом артистка рассказала в программе "Утро Марафон", объявившись в информационном пространстве спустя два года.
По словам Винницкой, сейчас она занимается программой психологической помощи военнослужащим, которые вернулись из зоны боевых действий. Ее фонд создал программу под названием "Новая перспектива" и направлена она на украинских ветеранов.
Но от своего благотворительного фонда она ничего не получает. Алена назвала себя "содержанкой", поскольку в последнее время находится на обеспечении своего мужа и живет довольно скромно.
"У меня поменялось большинство пищевых приоритетов. Я покупаю очень простые вещи", — призналась артистка, отметив, что это может быть меньше 30-40 тысяч гривен в месяц.
Также певица рассказала, что ее супруг Сергей Большой служит в ТрО, он выводит раненых военных из "желтой" зоны (вторая линия фронта). Музыкант был в "Добробате", затем пошел в Территориальную оборону и занимается медицинской помощью.
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