Брак с Тищенко и работа на пророссийском канале: где сейчас "Мисс Украина-2008" Журавская и как выглядит

Модель переехала за границу вместе с сыном

Ирина Журавская отметилась победой на конкурсе красоты "Мисс Украина" в 2008 году. Тогда о ней начали писать в медиа, и модель стала публичной личностью. Также она состояла в браке с ресторатором и нардепом Николаем Тищенко. Мы рассказывали, каким он был во время работы в программе "Ревизор".

Что известно о карьере модели, и где она находится сейчас — знает "Телеграф".

Ирина Журавская — биография

Будущая модель родилась в 1990 году в Киеве. Обладая эффектной внешностью, Ирина решила показать себя на конкурсах красоты. Так, она получила титулы "Вице-мис Донбасс 2007" и "Мисс Интернет".

Ирина Журавская позирует на подиуме, фото "Википедия"

Впоследствии Журавская заявила о себе на всю страну. Она приняла участие в конкурсе "Мисс Украина 2008", и выиграла в нем. Также Ирина работала с разными украинскими дизайнерами.

Журавская стала "Мисс Украина 2008", фото news.city.zt.ua

В течение карьеры модель подписывала контракт с агентством KARIN MMG. Его владелицей является Влада Литовченко, которая имеет титул "Мисс Украина 1995".

Интересно, что крестным отцом Журавской является бывший заместитель председателя КГГА Виталий Журавский. В 2010 году Ирина вышла замуж за ресторатора Николая Тищенко. Свадьба проходила в клубе "Ольмека", который принадлежит Тищенко.

Ирина Журавская и Николай Тищенко были в браке, фото из сети

Ирина Журавская и Николай Тищенко были в браке год, фото из сети

У молодых была выездная церемония на берегу Днепра, где и расписались. Тищенко подарил Журавской роскошное кольцо. Также дорогим было платье невесты и украшения. Чтобы быть с Тищенко, Ирина оставила обучение в школе актерского мастерства в Лос-Анджелесе. Их разница в возрасте была около 20 лет. Медовый месяц супруги провели на Мальдивах.

Журавская и Тищенко отпраздновали медовый месяц на Мальдивах, фото из сети

Однако брак длился всего год. Тищенко рассказывал в интервью, что они разошлись, потому что ему нужен был "крепкий тыл". Поговаривали, что Журавской не нравилось, что Тищенко общается с сыном Данилой от первого брака. К тому же она сама не хотела рожать в тот момент.

В 2013 году Журавская вышла замуж второй раз. Ее избранником стал бизнесмен Олег из Москвы. Через год модель родила первенца. Роды происходили в одном из роддомов Москвы. Женщина рассказывала, что очень любит своего сына и мужа. С тех пор модель практически не появлялась на публике.

Ирина Журавская родила сына, фото из сети

В 2019 году Ирина дала интервью, в котором сказала, что конкурс красоты "ничего ей не дал". А все потому, что она была очень юной и не сумела донести некоторые смыслы аудитории. Также распространялись разные слухи, которые она сложно переживала.

Также Журавская отметила, что развелась со вторым мужем и вышла замуж в третий раз. Однако кто стал ее любимым, женщина не рассекретила.

Где сейчас Ирина Журавская

До полномасштабного вторжения Журавская работала ведущей на пророссийском телеканале Newsone. Это медиа проталкивало кремлевские нарративы и антиукраинские месседжи. В 2021 году NewsOne, ZIK и "112 Украина" заблокировали из-за пророссийской деятельности его владельцев — Медведчука и Казака.

Журавская была ведущей Newsone, фото с ее инстаграма

Журавская работала на пророссийском Newsone, фото с ее инстаграма

Через несколько дней перед вторжением россиян Ирина писала, что надеется на "элегантное, культурное и мирное решение всех ситуаций". В конце концов, Журавская осудила Россию за нападение на Украину.

Журавская поддержала Украину

"Господь с нами. Мы устоим. Слава Украине, слава ВСУ. Четвертый день ада. Россияне, поддерживающие дьявола диктатора, это путь к миру? Танками, ракетами, градами по всей Украине, по нам, по мирному населению, по нашим детям?", — написала она.

Больше упоминаний о войне на странице Журавской нет. Она делится фотографиями из дорогих курортов в разных странах мира, периодически показывает сына. Судя по публикациям, модель живет сейчас в Милане. А в шапке профиля Журавской можно увидеть украинский флаг и надпись "Только любовь".

Журавская часто участвует в фотосессиях, фото с ее инстаграма

Журавская с сыном, фото с ее инстаграма

Журавская показывает роскошную жизнь, фото с ее инстаграма

Журавская живет в Милане, фото с ее инстаграма

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