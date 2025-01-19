Познакомились, когда девочке было 11 лет: что известно о внучке Алена Делона, с которой они как две капли воды

Сейчас внучке звезды кино 36 лет

Один из самых известных актеров в мировой кинематографии Ален Делон, которого не стало 18 августа 2024 года, имел внучку, которая с ним "одно лицо". Ее имя – Элисон ле Борж, и она внебрачная дочь сына французской звезды кино.

От брака с Натали Делон у Алена Делона, знаменитого сердцееда, появился сын Энтони. Именно он – отец копии актера. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит внучка Алена Делона, сколько ей лет и что о ней известно.

Что известно о внучке Алена Делона

Элисон ле Борж родилась 4 сентября 1986 г. в Париже. Ее родителями являются Энтони Делон, сын Алена Делона, и танцовщица кабаре Crazy Horse Мари-Элен Ле Борж. Она воспитывалась матерью и росла на окраине Парижа. Впервые Ален Делон встретился с ней, когда ей было 11 лет, и был поражен их сходством.

Элисон ле Борж занимается моделингом. Один из фотографов, который не знал, что она внучка Алена Делона, отметил, что она выглядит так же как и французская звезда, но в женском виде. Благодаря своему облику девушка попадала на обложки глянца и стала лицом известных брендов.

Элисон ле Борж была на обложках известных журналов. В частности, Grazia, Vogue, GQ, Elle и Vanity Fair. Также она снялась в кино в 2014 году, в фильме "L’île bleue".

Элисон ле Борж – точная копия своего деда. У нее голубые большие глаза, темные волосы, гладкая "аристократическая" кожа и четкие черты лица. Также девушка стройна и имеет рост 175 сантиметров.

О личной жизни внучки Алена Делона ничего не известно. Она держит ее в секрете, а страница девушки в Instagram закрыта. Сейчас Элисон Ле Борж 36 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о женщинах Алене Делоне. Ален Делон в свое время был женат на Франсин Бартелеми (Натали Делон), которая родила ему сына Энтони. Однако "единственной настоящей любовью своей жизни" называл не ее.