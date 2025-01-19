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Познакомились, когда девочке было 11 лет: что известно о внучке Алена Делона, с которой они как две капли воды

Автор
Наталья Дума
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Внучку Алена Делона зовут Элисон ле Борж
Внучку Алена Делона зовут Элисон ле Борж. Фото Колаж Телеграфу

Сейчас внучке звезды кино 36 лет

Один из самых известных актеров в мировой кинематографии Ален Делон, которого не стало 18 августа 2024 года, имел внучку, которая с ним "одно лицо". Ее имя – Элисон ле Борж, и она внебрачная дочь сына французской звезды кино.

От брака с Натали Делон у Алена Делона, знаменитого сердцееда, появился сын Энтони. Именно он – отец копии актера. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит внучка Алена Делона, сколько ей лет и что о ней известно.

Что известно о внучке Алена Делона

Элисон ле Борж родилась 4 сентября 1986 г. в Париже. Ее родителями являются Энтони Делон, сын Алена Делона, и танцовщица кабаре Crazy Horse Мари-Элен Ле Борж. Она воспитывалась матерью и росла на окраине Парижа. Впервые Ален Делон встретился с ней, когда ей было 11 лет, и был поражен их сходством.

Внучка Алена Делон Элисон ле Борж

Элисон ле Борж занимается моделингом. Один из фотографов, который не знал, что она внучка Алена Делона, отметил, что она выглядит так же как и французская звезда, но в женском виде. Благодаря своему облику девушка попадала на обложки глянца и стала лицом известных брендов.

Элисон ле Борж внучка Алена Делона

Элисон ле Борж была на обложках известных журналов. В частности, Grazia, Vogue, GQ, Elle и Vanity Fair. Также она снялась в кино в 2014 году, в фильме "L’île bleue".

Элисон ле Борж внучка Алена Делона

Элисон ле Борж – точная копия своего деда. У нее голубые большие глаза, темные волосы, гладкая "аристократическая" кожа и четкие черты лица. Также девушка стройна и имеет рост 175 сантиметров.

Элисон ле Борж внучка Алена Делона

О личной жизни внучки Алена Делона ничего не известно. Она держит ее в секрете, а страница девушки в Instagram закрыта. Сейчас Элисон Ле Борж 36 лет.

Элисон ле Борж внучка Алена Делона

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о женщинах Алене Делоне. Ален Делон в свое время был женат на Франсин Бартелеми (Натали Делон), которая родила ему сына Энтони. Однако "единственной настоящей любовью своей жизни" называл не ее.

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