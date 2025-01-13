Без мужа и детей, но с "любимым": что известно о личной жизни погибшей звезды "Дизель Шоу" Марины Поплавской

Артистка была влюблена в последние годы своей жизни

Украинская актриса и звезда юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Поплавская имела любимого человека. Артистка, погибшая в ДТП 20 октября 2018 года, никогда не была замужем и не имела собственных детей, но была влюблена.

Марина Поплавская родилась 9 марта 1970 года в Новограде-Волынском (сейчас Звягель) на Житомирщине. Окончила филологический факультет Житомирского государственного университета имени Ивана Франко по специальности "украинский язык и литература" и более 20 лет проработала учителем украинского языка и литературы в житомирских школах № 26 и № 33.

В 1993 году будущая звезда присоединилась к команде КВН "Девчонки из Житомира". С 2015 года Поплавская стала одной из ведущих актрис "Дизель Шоу".

Что известно о "любимом" Марины Поплавской

Личная жизнь Марины Поплавской оставалась закрытой для широкой публики. Известно, что она не была замужем и не имела детей. Актриса предпочитала не обсуждать свои отношения публично, хотя однажды упомянула, что "любит и любима" — никогда больше не раскрывая подробностей.

Поплавская с коллегой по "Дизель Шоу" Евгением Сморигиным

"Когда даёшь очень уж откровенное интервью, то всегда нужно называть имена близких, друзей, любимых. Указывать их профессии и увлечения. Это нормально, если ты публично "засветился", тогда, конечно, не отвертеться. Единственное, чем могу поделиться с достопочтенной публикой: мой любимый – солидный уважаемый человек и проживает не в Украине", — рассказала Марина Францевна в интервью Viva!.

Больше всего любила актриса сцену, зрителей и преподавательство. По словам Поплавской, она с детства мечтала быть учителем: "Нынешний учитель – современный человек, отлично разбирающийся в невероятном количестве гаджетов, культуре, музыке, кино; он умеет и смешную историю "в тему" рассказать, и пошутить тонко, мягко, удачно".

Марина Францевна совмещала работу учителя и артистки

Кроме того, Марине Францевне нравился футбол. "Люблю смотреть мировые и европейские чемпионаты. Очень активно болела за наших на "Евро-2012". Не думала, что так может захватывать!", — однажды поделилась звезда.

Гибель Марины Поплавской

Артистка погибла в автокатастрофе 20 октября 2018 года на Житомирской трассе, когда коллектив "Дизель Шоу" возвращался в Киев после гастролей. Актрису похоронили на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее в Житомире. "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Марины Поплавской.