Стало известно о смерти польской актрисы

В понедельник стало известно, что в Польше в возрасте 89 лет умерла известная актриса, которую называли "польской Марлен Дитрих". Звали знаменитость Барбара Рыльска. А росСМИ сегодня запустили фейк о смерти другой польской актрисы — всем известной Нади из советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром" с актером Андреем Мягковым.

83-летняя Барбара Брыльска, которая поддержала украинцев в войне со страной-агрессоршей Россией, жива и здорова. Однако ее коллега, почти что тезка Барбара Рыльска, скончалась еще в субботу, 11 января. Об этом пишет polishstage.

Сегодня российские каналы запустили фейк о смерти актрисы Барбары Брыльской. В сети информацию быстро опроверг Телеграм-канал NEXTA Live.

Барбару Брыльску "похоронили" в России

Что известно о Барбаре Рыльской

Барбара Рыльска — знаменитая польская актриса театра, кино и телевидения, а также певица. В народе ее называли "польской Марлен Дитрих". Она родилась 20 января 1936 года в Кракове. После окончания театрального училища в Варшаве, Рыльска выступала на сценах театров Варшавы, Кракова.

Барбара Рыльска в молодости

С начала 1960-х годов Барбара Рыльска начала сниматься в кино. Среди известных фильмов актрисы — "Беспокойная племянница", "Особняк на Зеленой" и "Разводов не будет".

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