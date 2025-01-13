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У Росії пишуть про смерть актриси Барбари Брильської. Чи так це насправді?

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
РосЗМІ запустили фейк про Барбару Брильську Новина оновлена 13 січня 2025, 18:05
РосЗМІ запустили фейк про Барбару Брильську. Фото Колаж "Телеграфу"

Стало відомо про смерть польської актриси

У понеділок стало відомо, що у Польщі у віці 89 років померла відома актриса, яку називали "польською Марлен Дітріх". Звали знаменитість Барбара Рильська. А росЗМІ сьогодні запустили фейк про смерть іншої польської актриси — всім відомої Наді з радянської комедії "Іронія долі, або З легким паром" з актором Андрієм М’ягковим.

83-річна Барбара Брильська, яка підтримала українців у війні з країною-агресоркою Росією, жива та здорова. Однак її колега, майже тезка Барбара Рильська, померла ще в суботу, 11 січня. Про це пише polishstadge.

Сьогодні російські канали запустили фейк про смерть актриси Барбари Брильської. У мережі інформацію швидко спростував телеграм-канал NEXTA Live.

Доповнюється…

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#Барбара Брильська #Барбара Рильська