Стало відомо про смерть польської актриси

У понеділок стало відомо, що у Польщі у віці 89 років померла відома актриса, яку називали "польською Марлен Дітріх". Звали знаменитість Барбара Рильська. А росЗМІ сьогодні запустили фейк про смерть іншої польської актриси — всім відомої Наді з радянської комедії "Іронія долі, або З легким паром" з актором Андрієм М’ягковим.

83-річна Барбара Брильська, яка підтримала українців у війні з країною-агресоркою Росією, жива та здорова. Однак її колега, майже тезка Барбара Рильська, померла ще в суботу, 11 січня. Про це пише polishstadge.

Сьогодні російські канали запустили фейк про смерть актриси Барбари Брильської. У мережі інформацію швидко спростував телеграм-канал NEXTA Live.

Доповнюється…