Народилася в Києві, а померла від раку в Москві: як виглядає могила актриси Алли Балтер з перекошеним пам'ятником

Балтер стала матір’ю відомого сина-актора у РФ

Відома актриса Алла Балтер померла 24 роки тому. Зірка програла у боротьбі з онкологією у 60-річному віці, проте запам’яталася шанувальникам як одна з найкрасивіших артисток театру та кіно. Вона рідна мати актора Максима Віторгана.

Алла Балтер народилася 23 серпня 1939 року в єврейській сім’ї у Києві. Закінчила Київське театральне училище при театрі ім. І. Я. Франка. У 1961–1965 роках актриса працювала у Національному академічному драматичному театрі ім. Лесі Українки та інших українських театрах.

Пізніше Балтер починає працювати у Ленінграді, виступаючи на сцені Театру ім. Ленінського комсомолу. Була акторкою Московського драматичного театру ім. К. С. Станіславського, потім грала у Театрі на Таганці. З 1984 року служила провідною актрисою Театру ім. В. В. Маяковського у Москві. Вона грала у фільмах "Транзит" та "Останній візит", а також телевиставах "Записки Піквікського клубу" та "Ювілейне танго".

Наприкінці 90-х в актриси, яка була одружена з російським актором і режисером Еммануїлом Віторганом і мала сина Максима, діагностували рак хребта. Померла Алла Балтер від лейкемії 14 липня 2000 року в Москві. Їй було 60 років.

Максим Віторган з матір’ю Аллою Балтер та батьком Еммануїлом Віторганом

Де похована Алла Балтер і як виглядає могила

Актрису поховано на Ваганьковському цвинтарі в Москві, дільниця 24. На могилі Балтер сім’я встановила скромний пам’ятник у вигляді одинокої колони з висіченим ім’ям актриси та епітафією "Ми з тобою".

Наразі могила артистки виглядає сумно. Все через колону, що покосилася, і неприбраної ділянки. Судячи з квітів у вазі, все ж таки хтось із шанувальників чи родичів приходить вшанувати пам’ять актриси.

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