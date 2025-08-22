Помер виконавець радянського хіта "Фантазер" Євдокимов, який народився в Україні

Співака не стало після тривалої хвороби

У п’ятницю, 22 серпня, стало відомо про смерть виконавця хіта "Фантазер" Ярослав Євдокимов. Артист народився та провів дитинство в Україні.

Про смерть співака повідомила у соціальній мережі Інстаграм його дружина Ірина Євдокимова. Чоловікові було 78 років. Також директор артиста Наталія Тарабан заявила, що помер Євдокимов у Мінську (Білорусь) від раку, де він і лікувався. Прощання із зіркою пройде також там, дата уточнюється.

Сьогодні вранці не стало Ярослава, нашого улюбленого Фантазера! Дякую вам, дорогі глядачі та слухачі, за любов до його творчості, за увагу та оплески дружина співака Ірина Євдокимова

Ярослав Євдокимов — що відомо про співака

Народився 22 листопада 1946 року у Рівному. Його батьки були репресовані, і вихованням в українському селі Користь займалися бабуся, дідусь та тітка. Справжня популярність прийшла до співака в Білорусі, куди він переїхав із дружиною. Там Євдокимов отримав звання народного артиста, згодом став заслуженим артистом Росії. Серед найпопулярніших його пісень — "Фантазер", "За Дунаем", "Калины куст" и "Майский вальс". 2014 року Євдокимов засудив агресію Росії в українському Криму та Донбасі, назвавши РФ "потворною". Навесні 2023-го його концерти почали скасовувати в російських містах.

Ярослав Євдокимов помер через зупинку серця

Що говорив про війну в Україні Євдокимов

2023 року в інтернеті з'явилося старе інтерв'ю Євдокимова для "Білоруського партизана", записане ще до 2022-го. У ньому артист відкрито звинувачував Кремль та Путіна у безпідставній агресії проти українців.

Я звинувачую у всьому Кремль. Я звинувачую у всьому Путіна. Я звинувачую всю цю гоп-компанію кремлівську. Тому що українці ніколи їм цього не пробачать. Ніколи. Вони погубили молоді життя… За що? Що, їм Донбас потрібен? Їм Крим потрібен? Росія обіср*лася з усім світом через це. Навіщо? Хоче Україна в Європу йти? Нехай йде. І Росія повинна жити по-європейськи. Ви бачили, як вони там колошматили молодь? Це нормальна країна? Це потворна країна, я вважаю. Це страшно соромно Ярослав Євдокимов

Зазначимо, що виконавець дуже любив Україну. Раніше "Телеграф" детальніше писав про особисте життя Ярослава Євдокимова.