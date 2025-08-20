Його рідне місто майже щодня піддається російським атакам

Не новина, що багато артистів, родом з України, зраджують свою країну за криваві рублі. Це стосується й відомих одеситів, наприклад, актора "Квартету И" Леоніда Бараца, а також співака Стаса Костюшкіна.

Виконавець прославився, будучи у дуеті з Денисом Клявером у гурті "Чай вдвоем". "Телеграф" розповідає, що говорить про війну Костюшкін, де він зараз і як виглядає.

Продавав в Одесі кавуни

Майбутній співак народився 20 серпня 1971 року у "перлині біля моря" (зараз йому 54) у родині музиканта та манекенниці. З ранніх років хлопчик навчався грати на фортепіано, відвідував джазові концерти, а з допомогою мами часто з’являвся на обкладинках журналів дитячої моди.

Костюшкін у дитинстві з мамою-моделлю Надією

1972 року родина Костюшкіних переїхала до Ленінграда (нині Санкт-Петербург). Свої шкільні канікули Стас часто проводив у рідній Одесі, де допомагав мамі продавати кавуни на місцевому ринку.

1989 року співак закінчив Ленінградське музичне училище ім. Римського-Корсакова за класом фортепіано (1989), потім — Петербурзьку консерваторію на вокальному відділенні. У 1989-1990 роках він також навчався в Амстердамській консерваторії у Нідерландах.

Стас Костюшкін у молодості

Повернувшись до Росії, Костюшкін почав працювати у дитячому театрі "Задзеркалля", де познайомився з Денисом Клявером. У 1994 році вони створили дует "Чай вдвоем", який зміг досягти успіху на пострадянській сцені. Найвідомішими їх піснями були "Желанная", "День рождения", "Милая".

Стас Костюшкін та Денис Клявер

У 2012 році дует припинив існування, і обидва артисти зайнялися сольними кар’єрами. Костюшкін запустив власний проєкт A-Dessa, у рамках якого випустив популярні композиції "Женщина, я не танцую", "Караочен", 3G. Окрім музики, артист знімався на телебаченні та в кіно.

Що говорить про війну Стас Костюшкін. Де він зараз

Виконавець цинічно підтримав озброєну агресію Росії проти України. Ще у 2015-му та 2017-му роках він виступав на території псевдореспублік "Л/ДНР".

Працював у 2017 році у Стаханові, це прямо фронт у "ДНР". Ми тоді їздили та підтримували Луганськ та Донецьк Стас Костюшкін у вересні 2022 року

Після початку повномасштабного вторгнення співак згадав листування з другом з України. Він зазначив, що мріє, щоб "війна швидко закінчилася" і "ми разом, тримайтеся, все буде добре", додавши, що йому просто більше нема чого сказати.

Також зрадник говорив, що, на його думку, у разі приєднання "Л/ДНР" до Росії на цих територіях настане "мирне життя". У своїх інтерв’ю він ділився, що вважає помилкою те, що Україна та Росія "розділилися". Зараз Костюшкін продовжує розважати росіян піснями, знімає гумористичні відео в соцмережах і регулярно з’являється у розважальних проєктах російського телебачення — з такими ж путіністами, як і він сам.

Путіністи у всій "красі" — Валерія, Костюшкін, Кіркоров та одеситка-зрадниця Регіна Тодоренко

