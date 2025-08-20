Рус

Народився в Одесі, а тепер підіграє пропаганді Кремля: де зараз Костюшкін із "Чая вдвоем" і що говорить про війну

Тетяна Кармазіна
Стас Костюшкін виступав на окупованих українських територіях Новина оновлена 20 серпня 2025, 09:35
Стас Костюшкін виступав на окупованих українських територіях. Фото Колаж "Телеграфу"

Його рідне місто майже щодня піддається російським атакам

Не новина, що багато артистів, родом з України, зраджують свою країну за криваві рублі. Це стосується й відомих одеситів, наприклад, актора "Квартету И" Леоніда Бараца, а також співака Стаса Костюшкіна.

Виконавець прославився, будучи у дуеті з Денисом Клявером у гурті "Чай вдвоем". "Телеграф" розповідає, що говорить про війну Костюшкін, де він зараз і як виглядає.

Продавав в Одесі кавуни

Майбутній співак народився 20 серпня 1971 року у "перлині біля моря" (зараз йому 54) у родині музиканта та манекенниці. З ранніх років хлопчик навчався грати на фортепіано, відвідував джазові концерти, а з допомогою мами часто з’являвся на обкладинках журналів дитячої моди.

Стас Костюшкін у дитинстві мама надія костюшкіна
Костюшкін у дитинстві з мамою-моделлю Надією

1972 року родина Костюшкіних переїхала до Ленінграда (нині Санкт-Петербург). Свої шкільні канікули Стас часто проводив у рідній Одесі, де допомагав мамі продавати кавуни на місцевому ринку.

1989 року співак закінчив Ленінградське музичне училище ім. Римського-Корсакова за класом фортепіано (1989), потім — Петербурзьку консерваторію на вокальному відділенні. У 1989-1990 роках він також навчався в Амстердамській консерваторії у Нідерландах.

Стас Костюшкін у молодості
Стас Костюшкін у молодості

Повернувшись до Росії, Костюшкін почав працювати у дитячому театрі "Задзеркалля", де познайомився з Денисом Клявером. У 1994 році вони створили дует "Чай вдвоем", який зміг досягти успіху на пострадянській сцені. Найвідомішими їх піснями були "Желанная", "День рождения", "Милая".

Стас Костюшкін та Денис Клявер чай вдвоем
Стас Костюшкін та Денис Клявер

У 2012 році дует припинив існування, і обидва артисти зайнялися сольними кар’єрами. Костюшкін запустив власний проєкт A-Dessa, у рамках якого випустив популярні композиції "Женщина, я не танцую", "Караочен", 3G. Окрім музики, артист знімався на телебаченні та в кіно.

Стас Костюшкін

Що говорить про війну Стас Костюшкін. Де він зараз

Виконавець цинічно підтримав озброєну агресію Росії проти України. Ще у 2015-му та 2017-му роках він виступав на території псевдореспублік "Л/ДНР".

Працював у 2017 році у Стаханові, це прямо фронт у "ДНР". Ми тоді їздили та підтримували Луганськ та Донецьк

Стас Костюшкін у вересні 2022 року

Після початку повномасштабного вторгнення співак згадав листування з другом з України. Він зазначив, що мріє, щоб "війна швидко закінчилася" і "ми разом, тримайтеся, все буде добре", додавши, що йому просто більше нема чого сказати.

Також зрадник говорив, що, на його думку, у разі приєднання "Л/ДНР" до Росії на цих територіях настане "мирне життя". У своїх інтерв’ю він ділився, що вважає помилкою те, що Україна та Росія "розділилися". Зараз Костюшкін продовжує розважати росіян піснями, знімає гумористичні відео в соцмережах і регулярно з’являється у розважальних проєктах російського телебачення — з такими ж путіністами, як і він сам.

стас костюшкін валерія кіркоров регіна тодоренко
Путіністи у всій "красі" — Валерія, Костюшкін, Кіркоров та одеситка-зрадниця Регіна Тодоренко

Раніше ми писали про ще одного уродженця Одеси, який збудував кар’єру у РФ. Дізнайтеся, де зараз режисер Едуард Лівнєв, і що він говорить про війну в Україні.

