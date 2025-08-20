Его родной город почти ежедневно подвергается российским атакам

Не новость, что многие артисты, родом из Украины, предают свою страну за кровавые рубли. Это касается и известных одесситов, к примеру, актера "Квартета И" Леонида Бараца, а также певца Стаса Костюшкина.

Исполнитель прославился, будучи в дуэте с Денисом Клявером в группе "Чай вдвоем". "Телеграф" рассказывает, что говорит о войне Костюшкин, где он сейчас и как выглядит.

Продавал в Одессе арбузы

Будущий певец родился 20 августа 1971 года в "жемчужине у моря" (сейчас ему 54) в семье музыканта и манекенщицы. С ранних лет мальчик учился играть на фортепиано, посещал джазовые концерты, а при помощи мамы часто появлялся на обложках журналов детской моды.

Костюшкин в детстве с мамой-моделью Надеждой

В 1972 году семья Костюшкиных переехала в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Свои школьные каникулы Стас часто проводил в родной Одессе, где помогал маме продавать арбузы на местном рынке.

В 1989 году певец окончил Ленинградское музыкальное училище им. Римского-Корсакова по классу фортепиано (1989), потом — Петербургскую консерваторию на вокальном отделении. В 1989-1990 годах он также учился в Амстердамской консерватории в Нидерландах.

Стас Костюшкин в молодости

Вернувшись в Россию, Костюшкин начал работать в детском театре "Зазеркалье", где познакомился с Денисом Клявером. В 1994 году они создали дуэт "Чай вдвоем", который смог добиться успеха на постсоветской сцене. Самыми известными их песнями были "Желанная", "День рождения", "Милая".

Стас Костюшкин и Денис Клявер

В 2012 году дуэт прекратил существование, и оба артиста занялись сольными карьерами. Костюшкин запустил собственный проект A-Dessa, в рамках которого выпустил популярные композиции "Женщина, я не танцую", "Караочен", 3G. Помимо музыки, артист снимался на телевидении и в кино.

Что говорит о войне Стас Костюшкин. Где он сейчас

Исполнитель цинично поддержал вооруженную агрессию России против Украины. Еще в 2015-м и 2017-м годах он выступал на территории псевдореспублик "Л/ДНР".

Работал в 2017 году в Стаханове, это прямо фронт в "ДНР". Мы тогда ездили и поддерживали Луганск и Донецк Стас Костюшкин в сентябре 2022 года

После начала полномасштабного вторжения певец упомянул переписку с другом из Украины. Он отметил, что мечтает, чтобы "война быстро закончилась" и "мы вместе, держитесь, все будет хорошо", добавив, что ему просто больше нечего сказать.

Также предатель говорил, что, по его мнению, в случае присоединения "Л/ДНР" к России на этих территориях наступит "мирная жизнь". В своих интервью он делился, что считает ошибкой то, что Украина и Россия "разделились". Сейчас Костюшкин продолжает развлекать россиян песнями, снимает юмористические видео в соцсетях и регулярно появляется в развлекательных проектах российского телевидения — с такими же путинистами, как и он сам.

Путинисты во всей "красе" - Валерия, Костюшкин, Киркоров и одесситка-предательница Регина Тодоренко

