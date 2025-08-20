Укр

Родился в Одессе, а теперь подыгрывает пропаганде Кремля: где сейчас Костюшкин из "Чая вдвоем" и что говорит о войне

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
526
Стас Костюшкин выступал на оккупированных украинских территориях Новость обновлена 20 августа 2025, 09:35
Стас Костюшкин выступал на оккупированных украинских территориях. Фото Коллаж "Телеграфа"

Его родной город почти ежедневно подвергается российским атакам

Не новость, что многие артисты, родом из Украины, предают свою страну за кровавые рубли. Это касается и известных одесситов, к примеру, актера "Квартета И" Леонида Бараца, а также певца Стаса Костюшкина.

Исполнитель прославился, будучи в дуэте с Денисом Клявером в группе "Чай вдвоем". "Телеграф" рассказывает, что говорит о войне Костюшкин, где он сейчас и как выглядит.

Продавал в Одессе арбузы

Будущий певец родился 20 августа 1971 года в "жемчужине у моря" (сейчас ему 54) в семье музыканта и манекенщицы. С ранних лет мальчик учился играть на фортепиано, посещал джазовые концерты, а при помощи мамы часто появлялся на обложках журналов детской моды.

Стас Костюшкин в детстве мама надежда костюшкина
Костюшкин в детстве с мамой-моделью Надеждой

В 1972 году семья Костюшкиных переехала в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Свои школьные каникулы Стас часто проводил в родной Одессе, где помогал маме продавать арбузы на местном рынке.

В 1989 году певец окончил Ленинградское музыкальное училище им. Римского-Корсакова по классу фортепиано (1989), потом — Петербургскую консерваторию на вокальном отделении. В 1989-1990 годах он также учился в Амстердамской консерватории в Нидерландах.

Стас Костюшкин в молодости
Стас Костюшкин в молодости

Вернувшись в Россию, Костюшкин начал работать в детском театре "Зазеркалье", где познакомился с Денисом Клявером. В 1994 году они создали дуэт "Чай вдвоем", который смог добиться успеха на постсоветской сцене. Самыми известными их песнями были "Желанная", "День рождения", "Милая".

Стас Костюшкин и Денис Клявер чай вдвоем
Стас Костюшкин и Денис Клявер

В 2012 году дуэт прекратил существование, и оба артиста занялись сольными карьерами. Костюшкин запустил собственный проект A-Dessa, в рамках которого выпустил популярные композиции "Женщина, я не танцую", "Караочен", 3G. Помимо музыки, артист снимался на телевидении и в кино.

Стас Костюшкин

Что говорит о войне Стас Костюшкин. Где он сейчас

Исполнитель цинично поддержал вооруженную агрессию России против Украины. Еще в 2015-м и 2017-м годах он выступал на территории псевдореспублик "Л/ДНР".

Работал в 2017 году в Стаханове, это прямо фронт в "ДНР". Мы тогда ездили и поддерживали Луганск и Донецк

Стас Костюшкин в сентябре 2022 года

После начала полномасштабного вторжения певец упомянул переписку с другом из Украины. Он отметил, что мечтает, чтобы "война быстро закончилась" и "мы вместе, держитесь, все будет хорошо", добавив, что ему просто больше нечего сказать.

Также предатель говорил, что, по его мнению, в случае присоединения "Л/ДНР" к России на этих территориях наступит "мирная жизнь". В своих интервью он делился, что считает ошибкой то, что Украина и Россия "разделились". Сейчас Костюшкин продолжает развлекать россиян песнями, снимает юмористические видео в соцсетях и регулярно появляется в развлекательных проектах российского телевидения — с такими же путинистами, как и он сам.

стас костюшкин валерия киркоров регина тодоренко
Путинисты во всей "красе" - Валерия, Костюшкин, Киркоров и одесситка-предательница Регина Тодоренко

Ранее мы писали об еще одном уроженце Одессы, который построил карьеру в РФ. Узнайте, где сейчас режиссер Эдуард Ливнев и что он говорит о войне в Украине.

Теги:
#Одесса #Война #Чай вдвоем #Денис Клявер #Стас Костюшкин