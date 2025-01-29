Зеленский спутал ее с "премьер-министром": куда пропала актриса Тамара Яценко и как сейчас выглядит

Тамаре Яценко в этом году исполнился 70 лет

Народная артистка Украины Тамара Яценко снялась почти в 70 кинолентах и несколько раз была коллегой Владимира Зеленского по съемочной площадке, в частности в сериале "Слуга народа". И даже сейчас, несмотря на почтенный возраст, продолжает заниматься любимым делом.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас актриса из "Шоу Долгоносиков" и как выглядит. Мы узнали, чем занимается Тамара Яценко во время войны.

Чем известна Тамара Яценко

Украинская артистка родилась в 1955 году в селе Горенка Киевской области. В 1975 году Тамара окончила театральную студию при Украинском академическом драматическом театре им. Ивана Франко и начала работать в драмтеатре. Вскоре Яценко переехала в Киев и устроилась музыкальным руководителем в детский сад.

С 1979 года Тамара стала выступать в Киевском молодежном театре, став его Примой. Самой известной ролью Яценко стала Проня Прокоповна в спектакле "За двумя зайцами", ее актриса воплотила на сцене почти 800 раз.

Самой известной ролью Тамары Яценко стала Проня Прокоповна

В 1990 году она окончила ГИТИС и активно занималась развитием карьеры. Большую популярность ей принесло участие в телепроекте "Шоу долгоносиков", где актерам приклеивали огромные носы. Как вспоминает Тамара, они вызывали дискомфорт и даже не позволяли нормально выпить чай.

Тамара Яценко в "Шоу долгоносиков", Фото: depo.ua

Помимо театра, Яценко активно снималась в кино. На ее счету такие фильмы, как: "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Западня", "Возвращение Мухтара", "Последний москаль", "Я, ты, он, она" и "Слуга народа 2". В двух последних кинопроектах компанию ей на съемочной площадке составил Владимир Зеленский.

Тамара Яценко продолжает участвовать в спектаклях

В своем интервью Тамара Яценко рассказала, что в "Слуге народа" есть досталась интересная роль. Она сыграла женщину, которую президент Владимир Зеленский спутал с премьер-министром (его играл Станислав Боклан), сделавшим пластику. Тамаре пришлось вжиться в роль "премьера", повторять его манеры, поведение и надменность.

Кадр из сериала "Слуга народа"

"Володя Зеленский все время пытался меня поддержать, показывал: "Класс!". Режиссер после этого подошел ко мне, поаплодировал и сказал: "Браво, доказали, что вы настоящая народная артистка"", — рассказала Яценко.

Где сейчас Тамара Яценко и чем занимается

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, народная артистка находилась в Киеве, где живет уже много лет. В первый день она уехала в Ржищев, что в Киевской области, но через две недели вернулась.

В 2025 году Тамаре исполнится 70 лет, но несмотря на почтенный возраст, она продолжает выходить на сцену и заниматься любимым делом. Вместе с коллегами она гастролирует по украинским городам, которые поддаются частым российским обстрелам, в частности они приезжали в 2023 году в Харьков и Днепр. А в октябре прошлого года Тамара Яценко презентовала с коллективом комедию "НЕдетские страсти или Беби-бум".

Тамара Яценко в комедии "НЕдетские страсти или Беби-бум"

Актриса не была замужем и у нее нет детей. Проживает она в обычной квартире на Оболони вместе с гражданским мужем Олегом Коваленко. Личного транспорта у нее нет, поэтому артистка охотно пользуется метрополитеном.

Тамара рассказала, что у нее есть родственники в России, но она с ними не общается с начала войны, поскольку они зазомбированы пропагандой.

"Телеграф" писал ранее, что говорит о вторжении России Марат Башаров. Он дружил с Зеленским, а затем сказал "Спасибо" Путину за войну.