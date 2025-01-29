Укр

Зеленский спутал ее с "премьер-министром": куда пропала актриса Тамара Яценко и как сейчас выглядит

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Где сейчас актриса Тамара Яценко из "Шоу долгоносиков"
Где сейчас актриса Тамара Яценко из "Шоу долгоносиков". Фото Колаж "Телеграфа"

Тамаре Яценко в этом году исполнился 70 лет

Народная артистка Украины Тамара Яценко снялась почти в 70 кинолентах и несколько раз была коллегой Владимира Зеленского по съемочной площадке, в частности в сериале "Слуга народа". И даже сейчас, несмотря на почтенный возраст, продолжает заниматься любимым делом.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас актриса из "Шоу Долгоносиков" и как выглядит. Мы узнали, чем занимается Тамара Яценко во время войны.

Чем известна Тамара Яценко

Украинская артистка родилась в 1955 году в селе Горенка Киевской области. В 1975 году Тамара окончила театральную студию при Украинском академическом драматическом театре им. Ивана Франко и начала работать в драмтеатре. Вскоре Яценко переехала в Киев и устроилась музыкальным руководителем в детский сад.

С 1979 года Тамара стала выступать в Киевском молодежном театре, став его Примой. Самой известной ролью Яценко стала Проня Прокоповна в спектакле "За двумя зайцами", ее актриса воплотила на сцене почти 800 раз.

Тамара Яценко
Самой известной ролью Тамары Яценко стала Проня Прокоповна

В 1990 году она окончила ГИТИС и активно занималась развитием карьеры. Большую популярность ей принесло участие в телепроекте "Шоу долгоносиков", где актерам приклеивали огромные носы. Как вспоминает Тамара, они вызывали дискомфорт и даже не позволяли нормально выпить чай.

Тамара Яценко
Тамара Яценко в "Шоу долгоносиков", Фото: depo.ua

Помимо театра, Яценко активно снималась в кино. На ее счету такие фильмы, как: "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Западня", "Возвращение Мухтара", "Последний москаль", "Я, ты, он, она" и "Слуга народа 2". В двух последних кинопроектах компанию ей на съемочной площадке составил Владимир Зеленский.

Тамара Яценко
Тамара Яценко продолжает участвовать в спектаклях

В своем интервью Тамара Яценко рассказала, что в "Слуге народа" есть досталась интересная роль. Она сыграла женщину, которую президент Владимир Зеленский спутал с премьер-министром (его играл Станислав Боклан), сделавшим пластику. Тамаре пришлось вжиться в роль "премьера", повторять его манеры, поведение и надменность.

Тамара Яценко и Владимир Зеленский
Кадр из сериала "Слуга народа"

"Володя Зеленский все время пытался меня поддержать, показывал: "Класс!". Режиссер после этого подошел ко мне, поаплодировал и сказал: "Браво, доказали, что вы настоящая народная артистка"", — рассказала Яценко.

Где сейчас Тамара Яценко и чем занимается

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, народная артистка находилась в Киеве, где живет уже много лет. В первый день она уехала в Ржищев, что в Киевской области, но через две недели вернулась.

В 2025 году Тамаре исполнится 70 лет, но несмотря на почтенный возраст, она продолжает выходить на сцену и заниматься любимым делом. Вместе с коллегами она гастролирует по украинским городам, которые поддаются частым российским обстрелам, в частности они приезжали в 2023 году в Харьков и Днепр. А в октябре прошлого года Тамара Яценко презентовала с коллективом комедию "НЕдетские страсти или Беби-бум".

Тамара Яценко
Тамара Яценко в комедии "НЕдетские страсти или Беби-бум"

Актриса не была замужем и у нее нет детей. Проживает она в обычной квартире на Оболони вместе с гражданским мужем Олегом Коваленко. Личного транспорта у нее нет, поэтому артистка охотно пользуется метрополитеном.

Тамара рассказала, что у нее есть родственники в России, но она с ними не общается с начала войны, поскольку они зазомбированы пропагандой.

"Телеграф" писал ранее, что говорит о вторжении России Марат Башаров. Он дружил с Зеленским, а затем сказал "Спасибо" Путину за войну.

Теги:
#Актриса #Владимир Зеленский #Тамара Яценко