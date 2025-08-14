Отговаривал детей идти в актеры: как выглядит дочь и сын "Папика" Стаса Боклана (фото)

С женой Натальей актер не имеет общих детей

Известный актер Станислав Боклан находится в браке с уроженкой Челябинска Натальей Клениной вот уже 40 лет. У супругов есть двое детей, однако наследники артистов появились в их предыдущих браках.

Звезда сериалов "Папик" и "Слуга народа" — семейный человек, который не распространяется о своей личной жизни. "Телеграф" рассказывает, как выглядят дочь и сын Станислава Боклана и чем они занимаются.

Пошли не по стопам родителей

От первой жены, украинской актрисы театра и кино Елены Дудич, у актера есть дочь Марианна Боклан. Она родилась 24 июля 1985 года, и сейчас женщине 40 лет.

Марианна Боклан

Мария с мамой Еленой Дудич

От предыдущего брака у Натальи Клениной есть сын Кирилл Думский — он является пасынком для Народного артиста Украины.

Кирилл Думский. Фото: facebook.com/kirill.doomski

Известно, что дочь Станислава Владимировича работает кастинг-директором в компании Star Media, а сын — известный киевский диджей Dj Kirill Doomski. Кирилл родился 7 июля 1979 года, сейчас ему 46 лет. Учился в Киевском театральном институте им. Карпенко-Карого.

"В свое время я, конечно, отговаривал дочь и сына идти в нашу с женой профессию, но Мария все равно работает в киноиндустрии, она кастинг­-директор. Сын – профессиональный диджей", — заявил актер в 2021 году.

Счастливый дедушка

У Боклана уже есть двое внуков — Демид и Арина, дети его пасынка Кирилла. Редкими фото малышей артист делился в Инстаграме еще в 2020 году. "Кем будет внук, пока неизвестно, он еще маленький. И профессия не просматривается. Но если я доживу до того возраста, когда ему понадобится мой совет, то подскажу ему быть поумнее, чем дедушка", — говорил раньше мужчина.

