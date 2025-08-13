Снималась с ним в "Папике": что известно о жене Стаса Боклана
На публике супруги не появляются
Наталья Кленина – талантливая украинская актриса и жена артиста Станислава Боклана. Их связывает 40 лет супружеской жизни. История их любви началась за кулисами театра, однако в отличие от многих публичных пар, демонстрирующих свои отношения, они оберегают их от публичного внимания. А раньше мы рассказывали, как выглядел Стас Боклан в молодости.
Наталья тоже актриса, но она в большинстве своем играет в театре. Недавно супруги отмечали 40 годовщину брака. "Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Станиславе Боклане.
Что известно о Наталье Клениной
Родилась будущая жена Боклана в Челябинске, Россия. Свою сценическую карьеру она начало строить в местном драмтеатре. Затем Наталья переехала в Мариуполь, где присоединилась к труппе Донецкого академического областного драмтеатра.
Сейчас она актриса Киевского академического Молодого театра. В кино Наталья снималась очень редко. В частности, она сыграла эпизодическую роль в сериале "Папик".
Любовь Станислава и Натальи зародилась в театре. Они познакомились в Мариуполе, работая в одном театре. Сначала они были просто коллегами, потом стали дружить, а впоследствии дружба переросла в симпатию, а позже и в любовь.
Оба перед этим уже были в браке и имели детей. У Наталии был сын Кирилл от первого мужа, а уСтанислава — дочь Мария от первой жены Елены Дудич. Известно, что Кирилл вырос вместе со Стасом.
Актер однажды рассказывал, что у них в семье не существует ничего "его" или "ее" — все общее. Боклан даже отмечал, что успехи, которых он добился, не только его заслуга, но и его жены.
