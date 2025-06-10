Без бороды и с густой шевелюрой: как выглядел Стас Боклан в молодости

В юности Боклан работал на заводе

Самый дорогой актер Украины Стас Боклан в юные годы был далек от статуса звезды. Он не родился с "золотой ложкой во рту" и не мечтал сниматься в фильмах. Его путь к успеху был не слишком легок.

"Телеграф" решил выяснить, каким был Стас Боклан в молодости. Мы тоже узнали, с чего начиналась его карьера.

Стас Боклан в молодости

Родился будущий актер 12 января 1960 года в поселке Брусилов Житомирской области. Позже его семья переехала в Киев, где он ходил в школу.

Через несколько лет, в 1979-м, Станислав пытался поступить в театральный, но у него не получилось из-за недостаточной подготовки. Однако через год Боклан попытался вступить снова и у него получилось. Будущий актер учился в Киевском институте театрального искусства им. Карпенко-Карого.

После окончания вуза он стал работать в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе. Там Боклан не только играл, но и писал песни для представлений, растя как актер широкого диапазона.

В 1994 году Боклан вернулся в Киев, где начал работать в Киевском академическом молодом театре. Там он оставался до 2020 года. Среди самых популярных его сценических героев — Степан ("За двумя зайцами"), Клавдий ("Гамлет"), Абель Анкоро ("Загадочные вариации").

Карьера актера фильмов началась у Боклана с небольшой роли в сериале "Тарас Шевченко. Завет" (1992). Также Боклан снялся в "Американском блюзе", "Провинциальном романе", "Репортаже". Первые гонорары он тратил на нужды семьи – купил телевизор и даже недвижимость.

Среди ролей, принесших ему большую популярность, — слепой кобзарь Иван Кочерга в "Поводыре" пенсионер Григория Бакулина в ситкоме "Когда мы дома" и премьер-министр Юрий Чуйко в сериале "Слуга народа".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Стасе Боклане. Они вместе уже более 40 лет, но актер редко говорит о личной жизни.