Его называют самым дорогим актером Украины. Сколько стоит Стас Боклан

Боклан стал приглашенной звездой в одну из театральных постановок

Звезду телесериалов "Папик" и "Слуга народа" Стаса Боклана, дети которого не пошли по его стопам, называют самым дорогим актером Украины. После успеха в кинематографе Станислав ушел из Молодого театра в Киеве, но за особый гонорар соглашается играть в театральных постановках.

"Телеграф" решил выяснить, сколько Станислав Боклан зарабатывает на участиях в пьесах в статусе приглашенной звезды. В частности, сколько ему заплатят за главную роль в театральной постановке "Паромщик" в 2025 году.

Стас Боклан — что известно о гонораре украинского актера

В декабре 2024 года в театре Леси Украинки состоялась премьера пьесы "Паромщик", билеты на которую стоят до 1000 гривен. И главную роль в этом спектакле играет украинский актер Стас Боклан, который не входит в труппу театре, а стал приглашенной звездой.

Стас Боклан стал приглашенной звездой в спектакль "Паромщик"

Но его возвращение на сцену подкреплено соглашением о крупном гонораре. Журналисты "Главкома" выяснили, что согласно документу, Стас Боклан за текущий сезон, который заканчивается в августе 2025 года, заработает на пьесе "Паромщик" 700 тысяч гривен. Его гонорар поделен на две части. За каждую репетицию в спектакле ему платят 6,5 тысячи гривен, а за выход в каждом представлении — 13 тысяч гривен.

Гонорар Стаса Боклана составит 700 тысяч гривен

Известно, что Боклан играет в спектакле ведущего персонажа Малдуна. Кроме него, в пьесе задействованы и другие актеры, которые не входят в труппу театра, но это в основном дети и играют они роли второго плана.

Стас Боклан в спектакле "Паромщик"

В "Паромщике" Стас Боклан играет ведущую роль

Отметим, что звезду "Папика" Стаса Боклана еще в 2018 году называли самым высокооплачиваемым актером Украины по версии кастинг-директоров и продюсеров. Театральный критик Олег Вергелис отмечал, что Боклан очень востребованный, потому что у него "нужное лицо" — философское, мудрое и ироническое.

Стас Боклан считается самым дорогим актером Украины

На тот момент гонорары таких топовых украинских актеров варьировались от 15 до 30 тысяч гривен. И такие суммы они получали не за месяц, а за одну рабочую смену.

"Телеграф" писал ранее, как Станислав Боклан выглядел в молодости. Актер носил прическу с челкой и не отращивал бороду.