Без бороды и с другой прической: как звезда "Папика" Станислав Боклан выглядел в молодости (фото)

Поступить в театральный вуз Станиславу не удалось с первого раза

Звезде сериала "Папик" Станиславу Боклану, которого называют самым дорогим актером Украины, сегодня исполняется 66 лет. Однако за многие годы актер практически не изменился, правда в молодости ходил без бороды и носил прическу с челкой.

Что известно:

Украинский актер, сыгравший в сериалах "Папик" и "Слуга народа", Станислав Боклан 12 января отмечает 66-летие

В молодости Станислав Боклан носил густую шевелюру и был без бороды

"Телеграф" решил выяснить, каким был творческий путь известного актера и чем он увлекался. В сети есть архивные снимки молодого Станислава Боклана.

Как Станислав Боклан выглядел в молодости

Родился актер в 1960 году в Брусилове (Житомирская область), затем его семья переехала в Киев. После окончания школы Станислав не стремился поступать в высшее учебное заведение, поэтому пошел работать на завод "Кристалл", где был измерителем электрических параметров в микромодуле.

В 1979 году за компанию с другом Боклан пошел поступать в театральный, но без подготовки, не прошел. Ему порекомендовали прийти через год, и Станислав так и поступил. На следующий год его взяли и в 1984 году будущая звезда окончил актерский факультет Киевского института театрального искусства им. Карпенко-Карого. С 1984 по 1994 годы Боклан служил в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе.

Станислав Боклан в молодости

А с 1994 по 2020 год был актером Киевского академического Молодого театра. Благодаря внешности и таланту он смог быстро заработать в театре амплуа героя-любовника.

Станислав Боклан продолжает сниматься в кино

Станислав дебютировал в кино, сыграв в сериале "Тарас Шевченко. Завещание". Затем он появился в фильме "Американский блюз", "Репортаж", "Непокоренный", "Кукла" и многих других. Но больше всего зрителям он запомнился по роли Юрия Чуйко в сериале "Слуга народа" (2015 года).

Станислав Боклан в 90-е годы и сейчас

В конце 2017 года Боклан стал членом жюри шоу "Лига смеха". А в 2019 году Станислав Боклан появился на экранах в сериалах "Папик", "Кровная месть", "Крепостная", которые принесли ему большую популярность. Сегодня актер продолжает сниматься в фильмах, в декабре 2025 года с ним вышла кинолента "Поезд в 31 декабря".

Станислав Боклан был членом жюри шоу "Лига смеха"

На архивной фотографии, сделанной в 90-х годах, заметно, что Боклан практически не изменился. В молодости он носил прическу с легкой челкой, которая спадала на лоб и был без бороды, поскольку не любил растительность на лице. Сейчас актер не скрывает своей седины и немного подстриг волосы. Но поклонники неоднократно отмечали, что с возрастом Боклан стал только красивее.

Как выглядит сейчас Станислав Боклан

