Дважды женился и всегда выглядел модно: каким был Михаил Поплавский в молодости (фото)

Михаил Поплавский всегда стремился к успеху и популярности

Михаил Поплавский зарекомендовал себя не только как народный артист Украины, но и как "поющий ректор". Он дважды был женат и немногие знают, как исполнитель выглядел в молодые годы.

Что следует знать

Михаил Поплавский еще с молодых лет следил за стилем и всегда был в "тренде"

В 1993 году он стал самым молодым ректором в стране

На сцену певец впервые вышел с песней "Юный орёл"

Как Михаил Поплавский выглядел в молодости

Украинский артист родился в селе Мечиславка в Кировоградской области, в семье колхозников. Еще со школьных лет он начал трудовую деятельность, помогал комбайнерам и был каменщиком при строительстве дорог. После школы Поплавский пошел учиться в Горловское профессионально-техническое училище и окончил его по специальности "машинист электротяга".

Михаил Поплавский в студенческие годы

Еще в детстве он отличался своей чрезмерной страстью к пению и танцам. В 1969 году Михаил начал служить в рядах ВСУ, а после службы окончил училище культуры. Позже он стал директором сельского Дома культуры в Великих Троянах, где познакомился со своей первой женой Людмилой Глимбиевской.

В одном из интервью бывшая жена артиста рассказала, что свадьбу они сыграли довольно быстро, но сам брак длился всего полтора года. Михаил уже тогда имел много поклонниц, ведь он начинал строить свою карьеру.

Михаил Поплавский и его первая жена Людмила

В Instagram артиста можно найти редкие архивные кадры, где он показывал, как выглядел в молодые годы. На этом черно-белом снимке он держит своего маленького сына Александра, которого родила ему вторая жена Людмила. На ней он женился в начале 80-х годов и прожили они вместе около 30 лет.

Михаил Поплавский с сыном

На кадрах видно, что в молодости Михаил Поплавский имел худощавое телосложение и густую черную шевелюру. Но еще тогда он следил за своим имиджем и старался выглядеть стильно.

Михаил Поплавский в молодости

Отметим, что в 1993 году Михаил Поплавский был назначен ректором Киевского государственного института культуры, он стал самым молодым ректором в стране. Тогда он буквально шокировал украинский шоу-бизнес, запустив проект "Поющий ректор" и вышел впервые на сцену с песней "Юный орел". Поплавский отличается своими нестандартными и эпатажными решениями, поэтому многие к его творчеству относятся неоднозначно.

Михаил Поплавский в должности ректора

