Двічі одружувався і завжди виглядав модно: яким був Михайло Поплавський у молодості (фото)

Михайло Поплавський завжди прагнув успіху та популярності

Михайло Поплавський зарекомендував себе не лише як народний артист України, а і як "співочий ректор". Він двічі був одружений і мало хто знає, як виконавець виглядав у молоді роки.

Що варто знати

Михайло Поплавський ще з молодих років слідкував за стилем і завжди був у "тренді"

У 1993 році він став наймолодшим ректором у країні

На сцену співак вперше вийшов з піснею "Юний орел".

Як Михайло Поплавський виглядав у молодості

Український артист народився у селі Мечиславка у Кіровоградській області, у родині колгоспників. Ще зі шкільних років він розпочав трудову діяльність, допомагав комбайнерам і був муляром під час будівництва доріг. Після школи Поплавський пішов навчатись у Горлівське професійне-технічне училище та закінчив його за спеціальністю "машиніст електротяга".

Михайло Поплавський у студентські роки

Ще в дитинстві він відрізнявся своєю надмірною пристрастю до співу та танців. У 1969 році Михайло почав служити в лавах ЗСУ, а після служби закінчив училище культури. Пізніше він став директором сільського Будинку культури у Великих Троянах, де познайомився зі своєю першою дружиною Людмилою Глімбієвською.

В одному з інтерв’ю колишня дружина розповіла, що весілля вони зіграли досить швидко, але сам шлюб тривав лише півтора року. Михайло вже тоді мав багато шанувальниць, адже він починав будувати свою кар’єру.

Михайло Поплавський та його перша дружина Людмила

У Instagram артиста можна знайти рідкісні архівні кадри, де він показував, як виглядав у молоді роки. На цьому чорно-білому знімку він тримає свого маленького сина Олександра, якого йому народила друга дружина Людмила. З нею він одружився на початку 80-х років і прожили вони разом близько 30 років.

Михайло Поплавський із сином

На кадрах видно, що в молодості Михайло Поплавський мав худорляву статуру і густу чорну шевелюру. Але ще тоді він стежив за своїм іміджем і прагнув виглядати стильно.

Михайло Поплавський у молодості

Зазначимо, що у 1993 році Михайла Поплавського призначили ректором Київського державного інституту культури, він став наймолодшим ректором у країні. Тоді він буквально шокував український шоубізнес, запустивши проєкт "Співаючий ректор" і вийшов вперше на сцену з піснею "Юний орел". Поплавський відрізняється своїми нестандартними та епатажними рішеннями, тому багато хто до його творчості ставиться неоднозначно.

Михайло Поплавський на посаді ректора

