Рус

Зухвала, з яскравим макіяжем і копицею рудого волосся: як у молодості виглядала Алла Пугачова

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Алла Пугачова завжди була яскравою та харизматичною артисткою Новина оновлена 04 листопада 2025, 09:15
Алла Пугачова завжди була яскравою та харизматичною артисткою. Фото Колаж "Телеграф"

Артистка швидко стала справжньою суперзіркою у Радянському союзі

Алла Пугачова — справжня суперзірка радянської та російської сцени, яка після початку повномасштабної війни в Україні виїхала з Росії і тепер із чоловіком та дітьми живе за кордоном. Артистка завжди була яскравою особистістю та зібрала цілу армію фанатів. Однак не всі знають, якою вона була в молодості.

Що варто знати:

  • Успіх прийшов до Пугачової у 1975 році після пісні "Арлекіно" на фестивалі "Золотий Орфей"
  • До 1980-х років Пугачова стала національним символом і зібрала багатомільйонну армію фанатів
  • Артистка підкорила публіку зухвалою харизмою, яскравими образами та впевненістю у собі

"Телеграф" розповідає, що відомо про Пугачову на початку її кар’єри і чим вона підкорила радянських людей.

Алла Пугачова у молодості, фото

Пугачова в молодості — якою вона була

Алла Пугачова народилася у Москві 15 квітня 1949 року, зараз їй 76 років. Вона походить зі звичайної робочої сім’ї, її дитинство пройшло у повоєнній столиці. Вже з раннього віку у майбутньої зірки почав проявлятись музичний талант.

Алла Пугачова у молодості, фото

Паралельно зі школою Алла Борисівна відвідувала музичну школу за класом фортепіано. А потім закінчила музичне училище ім. Іполитова-Іванова. Педагоги відзначали у неї абсолютний слух та яскравий голос (мецо-сопрано з широким діапазоном).

Алла Пугачова у молодості, фото

Кар’єра Пугачової розпочалася 1965 року — 16-річна співачка записала першу пісню "Робот" для програми "Доброго ранку!" на Всесоюзному радіо. А справжній успіх прийшов до неї у 1975 році після виступу на фестивалі "Золотий Орфей" у Болгарії, де вона виступила з піснею "Арлекіно". За цим були й інші хіти — "Посидим, поокаем", "Очень хорошо", "Все могут короли", "Женщина, которая поет" та інші.

Алла Пугачова у молодості, фото

До 1976 Пугачова вже була зіркою всесоюзного масштабу, а до 1980 — національним символом. Вона зібрала багатомільйонну армію фанатів, її музикою захоплювалися не лише у Радянському союзі, а й далеко за його межами.

Алла Пугачова у молодості, фото
Алла Пугачова у молодості, фото

Не останню роль у цьому відіграла харизматичність та яскрава зовнішність Алли Борисівни. Вона була смілива і зухвала, носила яскравий виразний макіяж і копицю пишного рудого волосся. Артистка розбурхувала радянського глядача стрункою фігурою та незвичайними сценічними образами з короткими сукнями та високими чоботями на підборах. Алла Борисівна підкоряла своєю впевненістю та вмінням триматися на сцені.

Алла Пугачова у молодості, фото
Алла Пугачова у молодості, фото

Раніше "Телеграф" розповідав про таємниці гімнастки Аліни Кабаєвої. Що відомо про перше кохання, дітей та пластику коханки Путіна.

Теги:
#Примадонна #Алла Пугачова #Співачка #фото в молодості