Росіяни в захваті: Пугачова випустила дві пісні про війну, але не все так однозначно (відео)

У мережі бурхливо обговорюють дві нові пісні Пугачової про війну

Відома російська співачка Алла Пугачова, яка із сім’єю виїхала з РФ після повномасштабного вторгнення в Україну, раптово представила дві нові пісні. Обидві композиції присвячені війні, проте є нюанс — це пісні не про ту війну, яку зараз розв’язала Росія в Україні, а нібито присвячені іншим війнам.

"Телеграф" розповість, що відомо про нові пісні 75-річної Алли Борисівни та як на них відреагували росіяни.

Нові пісні Пугачової — що відомо

У вівторок, 1 квітня, на офіційному ютуб-каналі примадонни було опубліковано дві нові композиції — "Мама" і "Поцелуи войны". Авторами цих композицій вказані сама Пугачова, а також Андрій Місін та Андрій Ординець.

Перша композиція "Мама" — це навіть не пісня, а музично оформлений діалог матері та сина, який загинув на війні. У тексті звучать рядки вбитої горем матері: "Як я могла відпустити тебе, сину, як могла. У цей жахливий бій". А також сина, який запевняє, що жива його душа.

Друга композиція "Поцелуи войны" — це музична балада про війну, яка нібито натхнена подіями Свірсько-Петрозаводської операції 1944 року, коли радянські війська прорвали оборону фінської армії. Хоча слухаючи її, дуже чітко уявляється, як російські окупанти співатимуть цю пісню Пугачової під гітару десь на фронті в Україні.

Треба сказати, що росіяни бурхливо відреагували на нові пісні від Алли Пугачової, адже вона останнім часом не так часто робить музичні прем’єри та практично не виступає. Багато росіян пишуть захоплені коментарі та слова подяки за такі зворушливі пісні про війну.

Коментарі під піснями Пугачової на ютуб-каналі

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